Verona | evasione fiscale nel settore dell’oro | Gdf sequestra beni per 13 mln

sportfair

: L'azienda è stata scoperta dalla compagnia dei finanzieri di Soave. Leggi la news: - PantheonVerona : L'azienda è stata scoperta dalla compagnia dei finanzieri di Soave. Leggi la news: - Beverari_M : RT @larenait: #Verona, maxi evasione fiscale e maxi sequestro da parte delle Fiamme Gialle - larenait : #Verona, maxi evasione fiscale e maxi sequestro da parte delle Fiamme Gialle -

(Di giovedì 5 luglio 2018), 5 lug. (AdnKronos) – Dalla mattinata odierna la Guardia di Finanza ha in corso di esecuzione un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di una società, con sede apparente all’estero ma, di fatto, operante in Italia, attiva neldel commercio d’oro e metalli preziosi, scoperta dalla Compagnia di Soave (Vr) dopo complesse attività investigative. L’attività trae origine da articolate indagini di polizia giudiziaria e tributaria, che avevano portato alla individuazione di un sistema ideato per il commercio abusivo di oro e preziosi in assenza delle prescritte autorizzazioni. Proprio in ragione del fatto che gli investimenti avvenissero al di fuori del canale ‘ufficiale”, sono ancora in corso accertamenti volti a verificare la legittima provenienza del denaro investito, complessivamente pari a circa 30 milioni di euro per ...