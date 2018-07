Venezia | aperitivo e cena in terrazza alla Palazzina G

vanityfair

: Aperitivo in Laguna: il cielo si divide tra Burano, Torcello Sant’Erasmo e Venezia #venezia #venice #laguna… - CarloMondonico : Aperitivo in Laguna: il cielo si divide tra Burano, Torcello Sant’Erasmo e Venezia #venezia #venice #laguna… - aperitiviamocom : Mercà, per un aperitivo a Venezia #Mercà - F_Cisternino : Questa sera!! Mercoledi 4 luglio 2018 dalle 19.00 alle 23.00 L’aperitivo al Chiosco di Pippo neon2.0_ goes to i… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) «Conoscete qualche altro luogo del mondo che abbia, come, la virtù di stimolare la potenza della vita umana in certe ore, eccitando tutti i desiderii sinofebbre? Conoscete voi una tentatrice più tremenda?». Se si considera che questa domanda viene posta da Stelio Effrena, protagonista (autobiografico) del Fuoco di Gabriele D’Annunzio, grande maestro del piacere estetico decadente, la risposta non può che essere no. Ala sinestesia sensoriale, contaminazione tra vista, udito e gusto, può raggiungere grandi picchi d’intensità dando vita a esperienze emozionanti e indimenticabili, rivivendo i fasti della Repubblica della Serenissima davantiBasilica di San Marco o a Palazzo Ducale, o perdendosi volentieri nel dedalo di campi, fondaci, calli e rii, in illusori sbalzi temporali. Ed è con una «Fusion experience» cheGrassi, luxury boutique ...