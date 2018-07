Vela | Optimist Fraglia Vela Riva | 5 cadetti e 7 juniores qualificati per l’evento della

Vela - Alex Demurtas campione Europeo Optimist 2018 : Il portacolori della Fraglia Vela Riva Alex Demurtas campione Europeo Optimist, a Scheveningen, Olanda Impresa per il giovane velista rivano, che con l’ultima tiratissima regata è riuscito a guadagnare il titolo continentale passando da terzo a primo assoluto Alex Demurtas campione Europeo Optimist 2018! Grande risultato della Fraglia Vela Riva e grande Italia con il rivano Alex Demurtas primo e Lorenzo Pezzilli del Circolo velico ...

Vela – 44° Trofeo Optimist d’Argento : una seconda splendida giornata sul Garda Trentino : 44° Trofeo Optimist d’Argento – 3ª tappa Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport. Una seconda splendida giornata sul Garda Trentino con sole e vento; dopo 6 regate di qualifica, sabato ultime regate con la flotta divisa in gold e silver fleet, con i migliori che regateranno nella stessa finalissima Dopo la settimana di continui temporali e piogge il tempo anche sul Garda Trentino sembra ormai stabilizzato, portando giornate spettacolari per ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : inizio da favola per la 3ª tappa : inizio da favola alle regate valide per la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-44° Trofeo Optimist d’Argento: sole, cielo terso e vento perfetto per far regatare in tranquillità tutti gli oltre 500 giovanissimi timonieri presenti a Torbole da ieri fino a sabato Iniziate a Torbole, sul Garda Trentino, le regate valide per la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-per l’occasione anche Trofeo Optimist d’Argento, la ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + sport : la 3ª tappa si tinge d’argento : A Torbole la 3ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport si tinge d’argento. Dal 14 al 16 giugno edizione dei record per la regata Optimist tra le più antiche della penisola, il 44° Trofeo Optimist d’argento, organizzato dal Circolo Vela Torbole e valevole come 3^ tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + sport Finita la scuola si pensa a regatare e la prima occasione è quella offerta dal Circolo Vela Torbole per la 3^ tappa del Trofeo ...

Vela – 1ª Selezione Zonale di Optimist a Luino : ottanta timonieri a Lago Maggiore : Grande Vela giovanile all’Avav di Luino: ottanta giovani timonieri della classe Optimist sul Lago Maggiore ottanta giovani timonieri della classe Optimist si sono ritrovati a Luino, Lago Maggiore, nella 1a Selezione Zonale organizzata dall’Associazione Velica Alto Verbano, sodalizio sportivo che quest’anno festeggia il suo 80esimo compleanno. La regata era valida anche come Act 1 Trofeo giovani velisti Lago Maggiore. I giovani velisti ...

Vela – Giovani velisti in optimist all’Avav di Luino : Vela: Giovani velisti in optimist all’Avav di Luino a pochi giorni dal 50° Trofeo del Nostromo A meno di una settimana dal 50° Trofeo del Nostromo l’Associazione Velica Alto Verbano ospiterà la flotta dei più Giovani timonieri della classe optimist. Infatti domenica 27 maggio 2018 sul campo di regata della cittadina del lago Maggiore è in programma una manifestazione valida quale Selezione Zonale della categoria Juniores – per l’ammissione ...