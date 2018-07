Vasto | mazzette per un posto al cimitero | agli arresti 3 persone - VIDEO

Vasto - mazzette per un posto al cimitero - agli arresti 3 persone : Chieti - mazzette al cimitero di Vasto per cifre dai 150 ai 700 euro per quella che era diventata una redditizia gestione parallela delle attività cimiteriali, ma senza passare per i preposti uffici comunali. L'operazione "Eterno Riposo" degli agenti del Commissariato di Vasto ha permesso di scoprire un sodalizio composto da tre dipendenti comunali, custode, necroforo e operaio, responsabili del reato di induzione indebita a ...