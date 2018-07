VALLE DEL SACCO

Liguria - laghi della VALLE Stura : divieto di balneazione per carcassa di cinghiale : divieto di balneazione nei laghetti della valle Stura per una settimana a causa di una carcassa di cinghiale in avanzato stato di decomposizione, ripescata nella zona della Cascata del Serpente. La carcassa era stata segnalata ieri da alcuni bagnanti in uno dei laghetti. Sul posto sono intervenuti i pompieri che sono riusciti a portare via la carcassa con tre mezzi e le attrezzature. Il sindaco di Masone ha emesso il divieto di balneazione per ...

VALLE d’Aosta - luglio in montagna a Pila : trekking notturno - parco avventura - eventi e il grande spettacolo della mountain bike : L’estate entra nel vivo e nelle vacanze, lunghe o brevi che siano, ciascuno desidera poter scegliere di fare qualcosa di interessante, divertente o rilassante nelle proprie giornate di ferie. A Pila, in Valle d’Aosta, la stagione estiva è un’ esplosione di natura colori e luce, nelle splendide Alpi a 1800m s.l.m. in vista delle vette più alte d’Europa, fino al Monte Bianco. Anche solo l’essere immersi in questo ambiente è fonte di piacere e ...

Maltempo VALLE d’Aosta : riaperta la SR 24 della Val di Rhemes : A seguito della chiusura disposta a seguito dell’esondazione del torrente Rego’, la SR24 della Val di Rhemes è stata riaperta al traffico senza limitazioni: lo ha disposto con ordinanza il Sindaco di Rhemes-Saint-Georges. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: riaperta la SR 24 della Val di Rhemes sembra essere il primo su Meteo Web.

Silicon VALLEy : i signori del silicio : In altri termini, non è possibile frenare l'appetito economico delle aziende digitali se non si ripensa anche il modello dell'economia sui cui si agiscono. Possiamo riconquistare la sovranità sulla ...

Viaggi & Turismo : avventurose emozioni di famiglia tra le Dolomiti della VALLE Isarco : Le diverse epoche storiche hanno reso unico il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), immerso in un grande parco naturale con laghetto di ninfee, tra le Dolomiti della Valle Isarco. L’hotel, che oggi meraviglia gli ospiti con il suo elegante stile alpino fatto di stuben in legno, soffitti a volta e maioliche, già nel 1270 era un luogo di ristoro per i Viaggiatori che passavano sull’antica via del Brennero. Oggi è un tempio dell’ospitalità per ...

Grande Guerra : raduno della caVALLEria : ANSA, - TREVISO, 1 LUG - Vittorio Veneto , Treviso, ha ospitato il 45/o raduno Nazionale dell'Arma di cavalleria al quale hanno partecipato 3mila persone. Il comune trevigiano, teatro della omonima e ...

Basket – Qualificazioni FIBA WC 2019 - l’Italia si prepara alla sfida contro l’Olanda : out Della VALLE : Sacchetti ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo, out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, Simone Fontecchio e Raphael Gaspardo A poche ore dalla sfida ai Paesi Bassi, in programma domenica alle ore 18.00 alla Martini Plaza di Groningen, gli Azzurri sono sereni e concentrati. Dopo l’allenamento serale Meo ha comunicato i 12 giocatori che scenderanno in campo: out Amedeo Della Valle per uno stato influenzale, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Olanda-Italia - i 12 azzurri per la sfida. Debutta Mannion a 17 anni - out Della VALLE : Meo Sacchetti, CT Della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha comunicato quali saranno i 12 giocatori che domani scenderanno in campo per affrontare l’Olanda in un match fondamentale nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La nostra Nazionale, dopo aver perso contro la Croazia a Trieste, sarà impegnata a Groningen e va a caccia di una vittoria importantissima nella corsa verso la rassegna iridata. Sacchetti, dopo aver già perso Daniel ...

Orso - allarme nella VALLE DEL Chiese : Dallapiccola incontra i sindaci : Preoccupazioni dei cittadini della valle del Chiese riguardo all’Orso sono emerse oggi in occasione dell’incontro a carattere istituzionale che l’assessore Michele Dallapiccola ha avuto con gli amministratori della valle e con alcuni rappresentanti delle imprese agricole e turistiche della zona. I sindaci si sono confrontati con Dallapiccola e con i funzionari del Servizio Foreste e fauna manifestando il “grande disagio ...

Il Giardino della Kolymbethra - nella VALLE dei Templi di Agrigento : ... sabato 30 giugno dalle 18 alle 24 festeggia il suo ottavo anno tra installazioni site-specific, performance d'arte, musica e spettacoli di danza. Per tutta la serata sarà, inoltre, possibile ...

Volley – La Millenium SaVALLEse ha un nuovo sponsor : la Casa del Filtro : Casa del Filtro si unisce al pool di sponsor Millenium: la Savallese si allarga La Casa Del Filtro è un’azienda bresciana che dal 1979 commercializza gamme complete di elementi filtranti intercambiabili, ricambi autocarri e rimorchi e batterie, ideali per risolvere ogni problema di filtrazione e di energia. Grazie a un grande magazzino filtri di ogni tipo garantisce disponibilità immediata dei prodotti anche dei più complessi da ...

La leghista Spelgatti è il nuovo presidente della VALLE d'Aosta : Le deleghe a Sanità, Salute, Politiche sociali e della Formazione sono state assegnate a Chantal Certan , ALPE, , quelle a Turismo, Sport, Commercio e Trasporti a Claudio Restano , Area civica - ...

Eletto il nuovo governo della VALLE d'Aosta guidato dalla leghista Spelgatti - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 "Vogliamo essere il governo del fare" AOSTA. Nicoletta Spelgatti, della Lega, è il nuovo presidente della Regione ...

Lifeline in balia del mare e della politica - Parigi : È possibile l’approdo a Malta. La VALLEtta : Non abbiamo ancora decidere : La soluzione per l’imbarcazione con 234 migranti a bordo sarebbe frutto di un accordo tra Macron e Muscat. Toninelli replica Salvini: “La Guardia costiera opera in autonomia”