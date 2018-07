: #Vaccini, interviene l'Istituto Superiore di Sanità: 'Non compromettere la salute di tutti'. L'Iss sottolinea di av… - RaiNews : #Vaccini, interviene l'Istituto Superiore di Sanità: 'Non compromettere la salute di tutti'. L'Iss sottolinea di av… - TgLa7 : #Vaccini: Iss, non compromettere la salute di tutti. 'Garantire educazione a migliaia di bimbi immunodepressi' - NicolaMiglino : 'Vaccini, Iss: non compromettere la tutela della salute di tutti' -

"E' doveroso fare di tutto per garantire adeguate coperture vaccinali, importante non compromettere l'obiettivo delladi". Così l'Istituto Superiore di Sanità, sul provvedimento sull'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie. "Il raggiungimento di soglie di sicurezza è essenziale anche per garantire il diritto alla educazione di migliaia di bambini immunodepressi per i quali la frequenza scolastica è impedita dal rischio di contrarre infezioni, come il morbillo", aggiunge.(Di giovedì 5 luglio 2018)