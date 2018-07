: #Vaccini, interviene l'Istituto Superiore di Sanità: 'Non compromettere la salute di tutti'. L'Iss sottolinea di av… - RaiNews : #Vaccini, interviene l'Istituto Superiore di Sanità: 'Non compromettere la salute di tutti'. L'Iss sottolinea di av… - TgLa7 : #Vaccini: Iss, non compromettere la salute di tutti. 'Garantire educazione a migliaia di bimbi immunodepressi' - NicolaMiglino : 'Vaccini, Iss: non compromettere la tutela della salute di tutti' -

"E' doveroso fare di tutto peradeguate coperture vaccinali, importante non compromettere l'obiettivo delladi". Così l'Istituto Superiore di Sanità, sul provvedimento sull'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie. "Il raggiungimento di soglie di sicurezza è essenziale anche peril diritto alla educazione di migliaia di bambini immunodepressi per i quali la frequenza scolastica è impedita dal rischio di contrarre infezioni, come il morbillo", aggiunge.(Di giovedì 5 luglio 2018)