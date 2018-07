Vaccini | per frequentare la scuola basterà l' autocertificazione firmata dai genitori

"Un disegno di legge per cambiare il decreto Lorenzin sui Vaccini" : "La modifica della legge Lorenzin verrà fatta da una legge di iniziativa parlamentare su cui i parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega, in totale accordo, stanno attualmente lavorando, e che mi auguro verrà presentata già la prossima settimana". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso di una conferenza stampa sui vaccini.Nel corso della conferenza stampa, Grillo ha confermato l'anticipazione di ...

Vaccini : Grillo - autocertificazione per entrare a scuola : "I bambini che frequentano la scuola dell'obbligo che non sono al primo anno sostanzialmente non devono fare nulla. Mentre per quanto riguarda la prima iscrizione devono autocertificare che si sono vaccinati. Il termine del 10 luglio non diventa un termine perentorio". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni che si è svolta questa mattina a Roma e ...

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...

Ivan Zaytsev dopo gli insulti sui social : “I Vaccini salvano la vita - la salute è un bene sociale : lo ho fatto per mia figlia. Offese incredibili” : Ivan Zaytsev ha subito insulti pesantissimi sui social network dopo aver postato una foto con la piccola figlia Sianna e scrivendo che l’aveva portata a fare il vaccino contro il meningocco. Lo Zar si è preso cura della piccola nata pochi mesi fa e ha deciso di sensibilizzare i suoi followers sull’importanza dei vaccini. Apriti cielo. Una valanga di calunnie e ingiurie contro l’icona del volley italiano che è rimasto incredulo ...

Assurdo : Zaytsev insultato sui social per un post pro Vaccini : Da quella comunicazione fatta via social sulla scelta portata avanti consapevolmente da due genitori si è scatenato il mondo dei no vax 'Caro Zaytsev, pensa a giocare a pallavolo; migliaia di bambini ...

Sui Vaccini il governo autocertifica la sua pericolosità : Al direttore - Il governo autocertifica la sua pericolosità. Giuseppe De Filippi Con l'autocertificazione si diffonderà la presenza nelle classi di bambini non vaccinati senza che neppure lo si possa sapere con certezza. E permettere ai bambini non vaccinati di andare a scuola non è un modo per dife

Vaccini - per l’iscrizione a scuola a settembre basterà un’autocertificazione. Grillo : “Obiettivo è semplificare” : Non un certificato della Asl che attesti l’avvenuta vaccinazione, ma un’autocertificazione: basterà questo per consentire l’iscrizione a scuola dei bambini per l’anno scolastico 2018-19. Questa, a quanto si apprende, la novità inserita nella circolare che sarà presentata il 5 luglio al ministero della Salute dalla titolare del dicastero Giulia Grillo e dal collega del Miur, Marco Bussetti. Il provvedimento amministrativo annunciato nei giorni ...

Vaccini - l’infettivologa : “Con l’obbligo depotenziato scendono le coperture” : Il ‘depotenziamento’ dell’obbligo, unito alle frasi del ministro Salvini sulla pericolosità dei Vaccini, rischiano di far perdere rapidamente i progressi fatti negli ultimi mesi sulle coperture vaccinali. Lo afferma Susanna Esposito, presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (Waidid), commentando l’ipotesi di autocertificazione. “E’ ovvio che ...