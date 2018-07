Vaccini | Ministro Grillo | “La circolare non tocca l’obbligatorietà Per la scuola basta

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - genitori contro Salvini : 'Lei è un padre - sia il ministro dei bambini' : Il tema è davvero forte e molto discusso. Davanti a certe notizie che meritano rispetto la cronaca a volte è titubante, ma le notizie vanno riportate per quello che sono, appunto informazione. Da un lato c'è il ministro dell'Interno con le sue dichiarazioni sulla pericolosità dei Vaccini, dall'altro ci sono le risposte di alcuni genitori che hanno perso un figlio o lottano quotidianamente contro l'immunodepressione. Il botta e risposta non si ...

Vaccini : Salvini dà l’ok al ministro Grillo : Si è chiarito con il ministro della Salute Giulia Grillo sul tema dei Vaccini? “Totale fiducia nel ministro Grillo, mi interessa solo che tutti i bimbi possano esercitare il diritto di andare in classe”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, interpellato a margine del question time alla Camera. Inoltre sul fronte delle vaccinazioni interviene anche il Board del Calendario Vaccinale per la Vita chiedendo di “tutelare i bambini ...

La risposta del ministro Grillo sui Vaccini e quella dell'Europa ai dazi di Trump. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Le polemiche sui vaccini sono strumentali”, dice Giulia Grillo in risposta a Matteo Salvini, secondo il quale “dieci vaccini sono troppi”. “M’impegnerò perché tutti i bimbi entrino in classe”, dice il ministro dell’Interno. “Si tratta di un tema che deve essere discusso anzitutto dal

Salvini contro l'obbligo di Vaccini a scuola. Il ministro della Salute Giulia Grillo frena : La politica 'non fà scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura" Gelo di Di Maio, che cita ...

Ministro Grillo : "Vaccini fondamentali" : 18.01 "Ci fa piacere che il Ministro Salvini s'interessi ai vaccini,ma il tema deve essere discusso anzitutto dal Ministro della Salute." Così la titolare del dicastero Giulia Grillo risponde al vice premier."Voglio ribadire che i vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria"."Prenderemo le decisioni opportune in accordo con gli alleati del governo",dice la ministra. "Cercheremo soluzioni per garantire la frequenza dei ...

Vaccini - il Ministro della Salute frena sulle dichiarazioni di Salvini : “Sono fondamentali - niente polemiche strumentali” : “Voglio ribadire ancora una volta, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che i Vaccini sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria. E che in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione. Tutte le polemiche sono solo strumentali e finalizzate a creare un circo mediatico che a me non interessa alimentare”. Lo afferma il Ministro della Salute Giulia ...

Vaccini - il ministro Giulia Grillo risponde a Salvini : “Su obbligo possiamo discutere - ma la scienza non la fa la politica” : Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto del D.L Lorenzin", con queste parole il ministro della Salute Giulia Grillo ha replicato alle affermazioni di Matteo Salvini sui Vaccini.Continua a leggere

Vaccini : il dottor Burioni sfida il ministro Salvini : Burioni risponde a tono alle affermazioni del ministro dell’Interno Salvini, in merito all’obbligatorietà dei Vaccini. Il medico, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, scrive su Facebook: “No, ministro Salvini. Dieci Vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini ...

“Vaccini? Dieci sono troppi”. Salvini oggi fa il ministro della Salute. Tutte le sparate da quando è al Governo : Dice di voler mantenere “l’impegno già preso in campagna elettorale“, ovvero “di permettere a tutti i bimbi di entrare in classe”. Dieci vaccini obbligatori, sostiene, “sono inutili e in parecchi casi dannosi e pericolosi“. Matteo Salvini veste i panni del ministro della Salute e la sparata del giorno è quella sull’obbligo vaccinale voluto dal precedente esecutivo. “Ma siamo in due al ...

Vaccini - il ministro dell'Interno : 'Inutili e dannosi 10 obbligatori'. Burioni : 'Una bugia pericolosissima' : Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che ...