Vaccini | ministra Grillo | per scuola basterà autocertificazione

Vaccini - con la ministra Grillo è iniziata l’era della “tolleranza” : (Foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) Nessuna modifica (per ora) all’obbligo vaccinale in sé, ma una piccola serie di cambiamenti orientati verso una maggiore “tolleranza burocratica”. Questo il sunto, per quanto riguarda il rapporto tra vaccinazioni in età pediatrica e accesso a scuola, della conferenza stampa di questa mattina a Roma che ha visto la presenza di Giulia Grillo, titolare del ministero della Salute. In ...

Vaccini - a scuola con l'autocertificazione. La ministra Grillo : "Sono incinta - li farò a mio figlio : presto una legge" : La ministra annuncia l'iniziativa parlamentare per cancellare il decreto precedente. Burioni: "Ma legge Lorenzin funziona"

Vaccini - la ministra Grillo : «Sono fondamentali». Salvini : «10 sono inutili». Burioni : «Bugia pericolosissima» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, oggi il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E, come ogni volta, scoppia la polemica in cui si inserisce anche l’altro vice premier

Ministra Salute : Vaccini fondamentali : 11.51 "Non ho capito perché mi abbiano appioppato la definizione di 'ministro anti vaccini'.Noi nel Movimento 5 stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini,tutt'altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica". Lo ha detto a "6 su Radio 1" la Ministra della Salute Grillo. "Siamo assolutamente a favore dell'uso delle vaccinazioni", ha detto, "possono essere diversi gli approcci e le ...

Salute - la Ministra Grillo : "Priorità nuovi fondi. Vaccini? No a discriminazioni" : La Ministra Giulia Grillo si è insediata al Ministero della Salute, prendendo così il posto occupato negli ultimi 5 anni da Beatrice Lorenzin. Il primo obiettivo della neo Ministra, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina legale, è quello di ottenere maggiori fondi per la tutela della Salute: "Me lo sogno anche di notte il problema di come riuscire aumentare i fondi per la sanità italiana, poi penseremo alla questione ...

Vaccini - la neo-ministra Grillo : “Sono nel contratto - agiremo con il governo” : Il neo-ministro della Salute Giulia Grillo si è insediata dopo un colloquio con il suo predecessore Beatrice Lorenzin. E rilancia il tema dell'obbligatorietà dei Vaccini, che potrebbe essere abolita come lascia intuire il contratto di governo: "I Vaccini sono parte del contratto e su questo agiremo in sinergia con il resto del governo".Continua a leggere