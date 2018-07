Vaccini | l’ISS sull’autocertificazione | la tutela della salute di tutti non va compromessa

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) L’Istituto Superiore di Sanità, in merito al provvedimentodelle vaccinazioni obbligatorie, sottolinea che: “dal 2014 l’Istituto, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ha segnalato ogni anno la crescente diminuzione in tutte le Regioni italiane di tutte le coperture vaccinali al di sottosoglia di sicurezza del 95% raccomandata dall’Organizzazione MondialeSanità che per questo ha richiamato l’Italia per due volte; l’attuale legge è nata per contrastare una situazione di pericolo di epidemie di malattie gravi, potenzialmente mortali, facilitate dall’esistenza di migliaia di soggetti ad esse suscettibili poiché non possono essere vaccinati. In particolare, per la vaccinazione contro il morbillo la soglia di copertura era scesa all’85% per cento, ben 10 punti al di sottosoglia necessaria per il controllo delle ...