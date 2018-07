Vaccini | l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo | “Aspetto un bambino e lo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019.ha affermato di aspettare un, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio primo figlio – ha detto -. Quando sarà nato lo vaccinerò”. L'articolo, l’annuncio del: “Aspetto une lo farò vaccinare” proviene da Il Fatto Quotidiano.