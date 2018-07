Vaccini | Iss | Non compromettere la salute di tutti

Vaccini - l’ISS sull’autocertificazione : la tutela della salute di tutti non va compromessa : L’Istituto Superiore di Sanità, in merito al provvedimento sull’autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie, sottolinea che: “dal 2014 l’Istituto, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, ha segnalato ogni anno la crescente diminuzione in tutte le Regioni italiane di tutte le coperture vaccinali al di sotto della soglia di sicurezza del 95% raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che per questo ha ...

Vaccini - durissima risposta del Codacons : “Consigliamo a Burioni un vaccino contro il delirio di onnipotenza” : Durissimo il Codacons contro Roberto Burioni, che in preda ad un delirio di onnipotenza ha accusato l’associazione di “difendere i virus e i batteri”. “Oramai Burioni è in preda al delirio più totale e attacca tutti e tutto senza prima informarsi adeguatamente – spiega il presidente Carlo Rienzi – La nostra posizione a favore dei Vaccini è nota a tutti, così come nota è la nostra posizione contro la Legge Lorenzin, cosa ben diversa, eper questo ...

Vaccini - l’Iss : “Se si bloccano i programmi vaccinali ritornano le malattie infettive” : “Nel caso in cui si fermassero i programmi vaccinali, le malattie prevenibili con i Vaccini tornerebbero”. Lo sottolinea l‘Istituto superiore di sanità, riprendendo in una nota le affermazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dopo l’intervento sul tema del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Anche se un’igiene migliore, il lavaggio delle mani e l’acqua pulita contribuiscono a ...

Vaccini - la ministra Grillo : «Sono fondamentali». Salvini : «10 sono inutili». Burioni : «Bugia pericolosissima» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, oggi il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E, come ogni volta, scoppia la polemica in cui si inserisce anche l’altro vice premier

Salvini : «Inutili 10 Vaccini obbligatori». Burioni : «Bugia pericolosissima». Di Maio : «Legge da rivedere» : Dopo i migranti, la flat tax, il Fisco, Saviano e i rom, oggi il ministro dell’Interno si occupa di sanità. E, come ogni volta, scoppia la polemica in cui si inserisce anche l’altro vice premier

Salvini sui Vaccini : 'Inutili e dannosi 10 obbligatori'. Burioni : 'Bugia pericolosissima' : Ancora: 'È molto grave dal punto di vista della sostanza, perché inficia completamente tutto il lavoro fatto dalle autorità sanitarie mondiali come l'Oms anche per aiutare le popolazioni nel mondo a ...

Vaccini - Burioni a Salvini : “Dieci sono dannosi? Bugia pericolosissima” : “No, ministro Salvini. Dieci Vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi, anzi proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori. Questa è una Bugia pericolosissima; se la dice chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è cosa molto preoccupante”. Lo scrive su Twitter il docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in risposta alle ultime dichiarazioni ...

Vaccini - Burioni contro Salvini/ Ministro : "dieci obbligatori sono inutili" - medico "bugia pericolosissima" : Vaccini, Burioni contro Salvini: il Ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:21:00 GMT)

Vaccini - Salvini : 'Dieci obbligatori sono troppi - Burioni : bugia pericolosissima : Il post di Burioni è stato subito rilanciato da Matteo Renzi che ha scritto su Facebook: "Roberto Burioni contro Matteo Salvini ovvero la scienza contro il fanatismo. Siamo davvero #altracosa ...

Vaccini - il ministro dell'Interno : 'Inutili e dannosi 10 obbligatori'. Burioni : 'Una bugia pericolosissima' : Sono gli stessi Vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci Vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che ...

"Ministro Salvini - i Vaccini proteggono lei - i suoi figli e i suoi elettori. La sua è una bugia pericolosissima" : "Ministro Salvini, quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolossisima". È immediata la reazione di Roberto Burioni, noto virologo, acclamato dalla rete. Con un post il dottore risponde all'invettiva del Ministro del Lavoro in cui definisce "inutili e dannosi almeno 10 dei vaccini obbligatori"."No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici ...

Vaccini - l’Iss : “Le coperture continueranno ad aumentare nel 2018” : “Un incoraggiante aumento di copertura vaccinale” è stato osservato a seguito del decreto legge e “l’effetto è probabilmente sottostimato in quanto la sua implementazione è iniziata solo nella seconda parte del 2017“. Le coperture, nonostante non manchi chi cerca di rendere difficile le procedure, continueranno ad aumentare per il recupero dei non vaccinati, il cammino nel 2018 potrebbe esser “più ...

Vaccini - a settembre l’ultimo appello. Senza copertura niente ammissione : Il tempo a disposizione delle famiglie per mettere in regola i propri figli sta per finire. E chi non si sarà adeguato all’inizio del prossimo anno scolastico potrà trovare chiuso il portone della scuola

Vaccini - a settembre l’ultimo appello Senza copertura niente ammissione : Genova - Vaccini, il tempo a disposizione delle famiglie per mettere in regola i propri figli con il calendario delle vaccinazioni sta per finire. E chi non si sarà adeguato entro il prossimo settembre potrà trovare chiuso il portone della scuola