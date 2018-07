Vaccini - GRILLO “A SCUOLA CON AUTOCERTIFICAZIONE”/ “Obbligo cambierà” : la replica dell'Iss al ministro : VACCINI, basterà l'autocertificazione per iscrizione a SCUOLA: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Vaccini - con la ministra Grillo è iniziata l’era della “tolleranza” : (Foto: Simona Granati/Corbis/Getty Images) Nessuna modifica (per ora) all’obbligo vaccinale in sé, ma una piccola serie di cambiamenti orientati verso una maggiore “tolleranza burocratica”. Questo il sunto, per quanto riguarda il rapporto tra vaccinazioni in età pediatrica e accesso a scuola, della conferenza stampa di questa mattina a Roma che ha visto la presenza di Giulia Grillo, titolare del ministero della Salute. In ...

"Con obbligo Vaccini grandi risultati - coperture non raggiunte" : Roma, 5 lug., askanews, - La legge sulle vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola "resta e va rispettata, vuol dire che la vaccinazione va fatta. L'autocertificazione? La legge non è ...

Dalle terapie sperimentali ai Vaccini - percorsi condivisi per proteggere tutti : Il mese scorso il Presidente Trump ha firmato la legge chiamata "right-to-try" che consente ai malati terminali di richiedere alle case farmaceutiche l'accesso a terapie sperimentali anche al di fuori della partecipazione al relativo studio clinico per cui non sarebbero altrimenti idonei.In base a questa legge, è sufficiente che la terapia abbia superato il primo livello del percorso di approvazione perché l'agenzia del farmaco ...

Vaccini - è ufficiale : basterà l'autocertificazione per entrare a scuola. Lorenzin : 'Chi controlla?' : Le nuove regole sono state presentate stamattina dai ministri della Salute e dell'Istruzione. l'autocertificazione dovrà essere presentata entro il 10 luglio, ma la scadenza 'non è perentoria'. Il ...

Vaccini - a scuola con l autocertificazione. La ministra Grillo 'Sono incinta - li farò a mio figlio presto una legge' : 'Tra qualche mese nascerà il mio primo figlio, ovviamente sarà mia premura farlo vaccinare, esattamente come il 96% degli italiani. Non sono una no vax, ha voluto sottolineare la ministra grillina ...

Vaccini - a scuola con l'autocertificazione. La ministra Grillo : "Sono incinta - li farò a mio figlio : presto una legge" : La ministra annuncia l'iniziativa parlamentare per cancellare il decreto precedente. Burioni: "Ma legge Lorenzin funziona"

Roberto Burioni : "Sui Vaccini nessuna libertà di scelta. Contro Zaytsev insulti da cavernicoli" : Il virologo Roberto Burioni dà dei "cavernicoli" agli autori dei commenti no vax Contro il campione di pallavolo Ivan Zaytsev, che ha annunciato con un post su Facebook la profilassi della figlia Sienna. A questi "somari patentati, che con la loro superstizione vogliono mettere in pericolo i loro figli, i nostri figli e tutti noi - commenta il medico sul suo profilo Facebook - qualcuno ha il coraggio di affermare che 'bisogna garantirgli ...

Dai 'no vax' ai 'free vax' - i movimenti che dicono no ai Vaccini - : Chi è apertamente contrario, chi è per "la libertà di scelta": sono diverse le ragioni di chi si oppone all' obbligo vaccinale . Tra loro anche medici, e associazioni. In alcune regioni come l'Alto ...

Salute - vacanze esotiche : zanzare - rischio infezioni e Vaccini consigliati : Estate tempi di vacanze che portano anche in terre lontane dove la cura per la Salute passa attraverso prevenzione e vaccini. Per questo arrivano i consigli della Società italiana malattie infettive che spiega come le principali virosi trasmesse dalle zanzare del genere Aedes (dengue, chikungunya, Zika virus) siano diffuse nelle aree tropicali e subtropicali di Asia, Africa e Americhe. La malaria, patologia parassitaria trasmessa dalle zanzare ...

Vaccini - l’infettivologa : “Con l’obbligo depotenziato scendono le coperture” : Il ‘depotenziamento’ dell’obbligo, unito alle frasi del ministro Salvini sulla pericolosità dei Vaccini, rischiano di far perdere rapidamente i progressi fatti negli ultimi mesi sulle coperture vaccinali. Lo afferma Susanna Esposito, presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (Waidid), commentando l’ipotesi di autocertificazione. “E’ ovvio che ...

Vaccini - a scuola con autocertificazione : 15.40 Per poter entrare in classe a settembre potrebbe bastare un'autocertificazione dei genitori sulle avvenute vaccinazioni e non la certificazione della Asl -come previsto dalla legge- la cui presentazione scade il prossimo 10 luglio. Si tratterebbe di un provvedimento amministrativo che i ministeri della Salute e dell'Istruzione dovrebbero presentare domani.