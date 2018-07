Vaccini | arriva una nuova legge M5s-Lega Grillo | Basta un' autocertificazione

Le priorità di Grillo : Liste attesa Vaccini e giu' ticket; Violenze contro medici - arriva mozione : Il presidente della Sip, Alberto Villani, ha spiegato che lo scopo dell'assise è stato quello di "unire tutte le competenze del mondo lavorativo pediatrico, quindi i colleghi universitari, ...

Salvini : Inutili 10 Vaccini obbligatori. Ma a stretto giro arriva l'alt di Di Maio e Grillo : Teleborsa, - "Dieci vaccini sono Inutili e in parecchi casi sono pericolosi, se non dannosi". Così il ministro dell'Interno Salvini in un intervento a RadioStudio54, parlando di sanità. E, lo fa, ...

Salute : arriva il kit che trasporta i Vaccini dove scoppiano le epidemie : In caso di focolai epidemici nelle regioni più isolate del mondo sarà più facile intervenire con vaccini efficaci grazie a una nuova tecnologia messa a punto dai ricercatori di Geovax, una società di biotecnologie americana. I ricercatori hanno presentato la loro piattaforma tecnologica nel corso di ASM Microbe, l’incontro annuale della American Society for Microbiology, che si tiene in questi giorni ad Atlanta in Georgia. “Il nostro ...

Vaccini obbligatori - arriva la proposta di legge della Lega per abolirli : Il senatore Paolo Arrigoni e il gruppo della Lega a Palazzo Madama hanno depositato una proposta di legge per abolire il decreto Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola. Se il provvedimento dovesse essere convertito in legge dalla nuova maggioranza parlamentare, cadrebbe l'obbligo di vaccinarsi per i più piccoli.Continua a leggere