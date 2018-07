Grillo : «Vaccini a scuola - l’obbligo cambierà : presto una proposta in Parlamento» : L’annuncio della ministra della Salute, Giulia Grillo, nella conferenza stampa per il prossimo anno scolastico. «Si agirà in modo celere per risolvere la questiore»

Vaccini - Grillo-Bussetti “iscrizione scuola con autocertificazione”/ Ministro : “sono incinta - sarà vaccinato” : Vaccini, basterà l'autocertificazione per iscrizione a scuola: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Vaccini - Grillo : "Autocertificazione per entrare a scuola" : "I bambini che frequentano la scuola dell'obbligo che non sono al primo anno sostanzialmente non devono fare nulla. Mentre per quanto riguarda la prima iscrizione devono autocertificare che si sono vaccinati. Il termine del 10 luglio non diventa un termine perentorio". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni che si è svolta questa mattina a Roma e ...

Vaccini - a scuola con l'autocertificazione. La ministra Grillo : "Sono incinta - li farò a mio figlio : presto una legge" : La ministra annuncia l'iniziativa parlamentare per cancellare il decreto precedente. Burioni: "Ma legge Lorenzin funziona"

Vaccini - ministro Grillo : per scuola basterà autocertificazione : Roma, 5 lug., askanews, - 'basterà una autocertificazione si avvenuta vaccinazione per iscriversi a scuola'. Lo ha annunciato il ministro della Salute Giulia Grillo che ha presentato oggi una ...

Vaccini - per frequentare la scuola basterà l'autocertificazione firmata dai genitori : La svolta con un provvedimento amministrativo a cui stanno lavorando i ministeri di Salute e Istruzione. Non sarebbe quindi più richiesta la documentazione della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio

Vaccini : Grillo - autocertificazione per entrare a scuola : "I bambini che frequentano la scuola dell'obbligo che non sono al primo anno sostanzialmente non devono fare nulla. Mentre per quanto riguarda la prima iscrizione devono autocertificare che si sono vaccinati. Il termine del 10 luglio non diventa un termine perentorio". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni che si è svolta questa mattina a Roma e ...

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...

Vaccini - per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione : Vaccini, per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione Vaccini, per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione Continua a leggere L'articolo Vaccini, per frequentare la scuola basterà l’autocertificazione proviene da NewsGo.

Obbligo Vaccini - si cambia di nuovo : per entrare a scuola a settembre basterà l'autocertificazione : In arrivo una circolare del ministro della salute Giulia Grillo, che spiega: 'siamo per la profilassi, ma anche per la semplificazione'. Insulti no-vax al campione di pallavolo Zaytsev -

Vaccini a scuola - per iscrizione si va verso l'autocertificazione | : Potrebbe essere questo il provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. Sarebbe un'alternativa alla certificazione Asl, la cui scadenza di presentazione è ...

Vaccini a scuola - per iscrizione si va verso l'autocertificazione | : Potrebbe essere questo il provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. Sarebbe un'alternativa alla certificazione Asl, la cui scadenza di presentazione è ...

Vaccini - per iscrizioni a scuola potrebbe bastare l'autocertificazione | : potrebbe essere questo il provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. Sarebbe un'alternativa alla certificazione Asl, la cui scadenza di presentazione è ...

Vaccini - per l’iscrizione a scuola a settembre basterà un’autocertificazione. Grillo : “Obiettivo è semplificare” : Non un certificato della Asl che attesti l’avvenuta vaccinazione, ma un’autocertificazione: basterà questo per consentire l’iscrizione a scuola dei bambini per l’anno scolastico 2018-19. Questa, a quanto si apprende, la novità inserita nella circolare che sarà presentata il 5 luglio al ministero della Salute dalla titolare del dicastero Giulia Grillo e dal collega del Miur, Marco Bussetti. Il provvedimento amministrativo annunciato nei giorni ...