Thailandia - primo tratto della grotta asciutto. Soccorritori cercano cunicolo alternativo per far Uscire i ragazzini : Ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l’entrata della grotta Tham Luang e il punto dove i 12 giovani calciatori e il loro allenatore sono bloccati da ormai dodici giorni. Lo hanno rivelato alcuni Soccorritori che hanno percorso avanti e indietro i quattro tortuosi chilometri di distanza, parte dei quali ancora sommersi. In particolare, mentre il primo tratto consente ormai di camminare con i piedi ...

Reddito di cittadinanza e flat tax/ Tria : procederanno di pari passo. L’Italia non vuole Uscire dall’euro : Reddito di cittadinanza e flat tax, le parole di Giovanni Tria a Bloomberg sui provvedimenti promessi da Movimento 5 Stelle e Lega. Il ministro: l'Italia non vuole uscire dall'euro(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Thailandia : corsa contro il tempo per fare Uscire i ragazzi dalla grotta prima delle piogge monsoniche : Le squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere i 12 ragazzi bloccati, da quasi due settimane, con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia sono impegnate in una corsa contro il tempo per riuscire a farli uscire prima dell’arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. “La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Thailandia - lezioni di nuoto ai ragazzi Non usciranno dalla grotta insieme | Mappa : ecco perché è difficile Uscire : Le autorità locali: chi è fisicamente meno debilitato e più capace in acqua potrà essere portato in salvo prima rispetto agli altri. Corsa contro il tempo per l’arrivo di forti piogge nel fine settimana

Il premio Nobel Stiglitz : "L'Italia deve Uscire dall'euro - i vantaggi sono chiari" : L'Italia farebbe bene a uscire dalla moneta unica, una mossa rischiosa ma che porterebbe vantaggi "chiari, lineari e considerevoli". Il suggerimento arriva dal premio Nobel all'Economia Joseph Stiglitz che, in...

Thailandia - il primo video dei 12 ragazzi ancora intrappolati nella grotta : «Stiamo bene - ma quando ci fate Uscire?» : Un sorriso che vale una speranza. Un video diffuso poco fa dai Navy Seals thailandesi mostra i 12 ragazzi nella grotta Tham Luang sorridenti mentre si presentano uno a uno alla telecamera...

L’ansia dei bambini dopo il miracolo : “Quando ci fate Uscire dalla grotta?” : Ritrovarli vivi ha scatenato un’euforia nazionale. Ma quello è ormai il passato: la nuova corsa contro il tempo, nell’odissea dei 12 ragazzini thailandesi bloccati sottoterra dal 23 giugno, è riuscire a tirarli fuori prima che nuove piogge monsoniche allaghino ancora di più la grotta Tham Luang. ...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare Uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Ciclismo – Fratture e lussazioni : Eugenio Alafaci vittima dell’ennesimo incidente stradale - “volevo solo Uscire in bici per allenarmi” [GALLERY] : incidente in allenamento per Eugenio Alafaci: stop di almeno un mese per il corridore della Trek Segafredo, il racconto del ciclista italiano Brutta disavventura per Eugenio Alafaci: il corridore della Trek Segafredo è stato protagonista oggi di un terribile incidente stradale. Mentre si allenava sulla sua bicicletta, il 27enne ciclista italiano è stato colpito dalla portiera di automobile parcheggiata: l’autista non ha controllato ...

Thailandia - 'i ragazzi potrebbero Uscire entro qualche giorno' : A trovare i ragazzini ieri è stato un gruppo di tre sommozzatori britannici considerati fra i migliori al mondo, aiutati da un altro britannico, Vern Unsworth, uno speleologo che vive a Chiang Rai e ...

"L'Italia deve Uscire dall'euro". Il consiglio del Nobel Stiglitz : L' Italia farebbe bene a uscire dall' euro . A dirlo, questa volta, è un premio Nobel. Joseph Eugene Stiglitz , economista e saggista statunitense, Nobel per l'Economia nel 2003, non ha dubbi: 'L'Eurozona ha bisogno di una riforma radicale, ma visto che questa non ci sarà a causa dell'opposizione della Germania , l'Italia farebbe bene a uscire dalla moneta ...

Ragazzini ritrovati vivi nella grotta in Thailandia - “Ci vorranno mesi per farli Uscire”. Forniti viveri per 120 giorni : I 12 ragazzi bloccati da 10 giorni in una grotta in Thailandia insieme al loro allenatore stanno bene, ma ci vorranno mesi per portarli in salvo se non impareranno prima a immergersi con l’attrezzatura da sub per tentare quella che sarebbe un’impresa quasi disperata. Lo ha reso noto l’esercito thailandese, poche ore dopo il loro ritrovamento da par...