USA | salgono più delle attese le scorte di petrolio

USA - i prezzi alla produzione salgono più del previsto : Teleborsa, - In aumento ed oltre le attese i prezzi praticati all'industria americana nel mese di maggio. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS, , i prezzi alla produzione sono aumentati ...

Petrolio : in USA impianti trivellazione salgono a 862 : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Continuano a crescere gli impianti di trivellazione di Petrolio operativi negli Stati Uniti. Dal 29 marzo, scorso, il loro numero non ha più registrato una diminuzione. Secondo Baker Hughes, la società Usa controllata dal gruppo Ge che fornisce servizi su Petrolio e gas, il numero degli impianti di trivellazione negli Usa si attesta, all’8 giugno, a 862, uno in più rispetto alla settimana scorsa e ben 121 ...

USA - scorte petrolio salgono oltre le attese : Teleborsa, - salgono a sorpresa le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...

Pescara - salgono a 180 gli intossicati a scuola. Asl : “La caUSA è un batterio della carne” : È stato individuato il responsabile della tossinfezione alimentare che nei giorni scorsi ha causato malori a più di 180 persone (soprattutto bambini) nelle scuole di Pescara. Dopo aver escluso le ipotesi di virus e di salmonella, le analisi di laboratorio hanno portato al batterio Campylobacter. La trasmissione nell’uomo – spiegano i medici – è dovuta a cibi contaminati, in particolare la carne, ed è una delle malattie ...

USA - stoccaggi gas salgono meno delle attese : Aumentano gli stoccaggi settimanali di gas in USA. Secondo l'Energy Information Administration , EIA, , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana ...

USA - nell'ultima settimana salgono gli stoccaggi di gas : Teleborsa, - In aumento gli stoccaggi settimanali di gas negli Stati Uniti. Secondo l' Energy Information Administration , EIA, , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di ...

USA - sussidi disoccupazione salgono più delle attese : Teleborsa, - In aumento le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 12 maggio. I "claims" sono saliti di 11.000 unità a 222 mila dalle 211.000 unità non riviste della ...

Mail che imbarazzano Marchionne E i rischi legali salgono a 4 - 5 mld Fca in attesa del responso USA : Fiat Chrysler Automobiles ha sempre sostenuto di non aver mai saputo che il software istallato su 104mila veicoli venduti tra il 2014 e il 2016 potesse alterare i test anti inquinamento, ma in una causa aperta da alcuni azionisti a New York gli avvocati dei querelanti hanno depositato Mail e brani di chat-room in cui sembrerebbe emergere esattamente l’opposto. Segui su affaritaliani.it

Nakba diplomatica. Salgono a 59 le vittime palestinesi a Gaza - rabbia araba. USA bloccano indagine Onu : Netanyahu difende il 'diritto alla difesa dei confini', Washington accusa Hamas e blocca indagine Onu. Erdogan richiama ambasciatore in Israele e Usa

USA - salgono i prezzi import/export : In crescita i prezzi alle importazioni e alle esportazioni statunitensi nel mese di aprile. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno registrato una ...