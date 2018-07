Usa | occupati ADP | +177mila posti di lavoro in giugno

A Bolzano gli stipendi più alti - a RagUsa i più bassi. Boom di disoccupati al Sud. A Bologna occupazione femminile al top : Milano, 29 giu. , Adnkronos/Labitalia, - Con 1.500 euro Bolzano rimane la provincia con il primato degli stipendi medi più alti fra gli occupati tra i dipendenti: erano 1.476 euro nell'ultima ...

Usa preoccupati dai piani di Assad per incontrare Kim Jong-un - : Gli Stati Uniti sono preoccupati dalle notizie relative ad un possibile incontro tra il presidente siriano Bashar Assad e il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha dichiarato un funzionario del ...

Record negli Usa : più offerte di lavoro che disoccupati : 'Non è mai accaduto prima di avere un'economia in cui il numero delle posizioni aperte supera quello di coloro che cercano lavoro', ha osservato il ministro Alexander Acosta in una nota ufficiale ...

Usa : 2018 - più occupati che senza lavoro : 6.50 Negli Stati Uniti le offerte di lavoro superano ora il numero di chi cerca occupazione:non accadeva dal 2000. Emerge dai dati dal dipartimento del lavoro sulle posizioni aperte, arrivate ad aprile al record di 6,7 milioni. "Non è mai accaduto prima di avere una economia in cui le posizioni aperte fossero più di chi cerca lavoro", ha detto il ministro Alexander Acosta. Il settore dove si cercano più lavoratori è quello della costruzione di ...

G7 e Usa preoccupati : la situazione italiana "monitorata da vicino" : In attesa del summit, che si terrà in Canada, gli Stati Uniti non nascondono di star seguendo da vicino l'evoluzione della situazione italiana

Usa - +164 mila occupati ad aprile. Scende il tasso disoccupazione : Teleborsa, - L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Nel mese in esame, sono state aperte 164 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, , in aumento rispetto ...

Usa - occupati ADP crescono oltre le attese : Teleborsa, - E' cresciuta molto più delle attese l' occupazione negli Stati Uniti ad aprile , confermando l'accelerazione del mercato del lavoro già accennata nei mesi precedenti. Gli occupati hanno ...

