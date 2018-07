Usa | ex Fox Bill Shine nella squadra della Casa Bianca

Media Usa - Fox accetta la proposta di Disney : Teleborsa, - Colpo di scena nel settore Media statunitense: 21st Century Fox ha fatto sapere che accetterà la proposta di acquisto migliorativa avanzata da Walt Disney , snobbando dunque quella di ...

Jamie Foxx accUsato di aver schiaffeggiato una donna con il suo pene. Lui : “Fatti mai accaduti” : Jamie Foxx mi ha schiaffeggiato con il pene. L’accusa, seria e circostanziata, arriva dagli Stati Uniti, ma con 16 anni di ritardo. Il sito TMZ ha riportato la notizia nelle scorse ore dopo che una donna si è presentata in una stazione della polizia di Las Vegas per denunciare l’accaduto avvenuto oramai oltre tre lustri fa. Nel lontano 2002 la “vittima” assieme ad un’amica si trovava ad un party in casa del premio Oscar quando, a quello che ...

Usa : nuovo presidente lobby armi - eletto giornalista Fox news :