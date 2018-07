USA - confermata la contrazione del PMI servizi : Si deteriora l'attività dei servizi negli Stati Uniti nel mese di giugno, risultando peggiore delle attese degli analisti. L'indice PMI dei servizi, secondo la stima definitiva elaborata da Markit, ...

Carabinieri accUSAti di violento pestaggio - assoluzione confermata in Appello : Il Tribunale di Castrovillari in totale accoglimento delle richieste avanzate dall'Avv. Francesco Nicoletti ha confermato la sentenza di assoluzione nei confronti di due Carabinieri accusati di aver ...

Confermata la condanna a 20 anni ad Antonio Logli per l'uccisione della moglie Roberta RagUSA : Non cambia nulla per Antonio Logli. Anche nel processo di appello resta condannato a 20 anni di reclusione e non va in carcere: continua a rimanere libero, deve solo rispettare l'obbligo di residenza a San Giuliano Terme (Pisa) e la prescrizione di non allontanarsi da quel comune né da quello di Pisa dalle ore 21 alle ore 6.La decisione, oggi, dopo sette ore di camera di consiglio, è della corte di assise di appello di Firenze con ...

Caso Ragusa, confermata in appello condanna a 20 anni per il marito La donna era scomparsa nel gennaio 2012 dalla sua casa di Gello e non è stata mai più ritrovata. Il coniuge, Antonio Logli, era già stato condannato nel 2016, senza andare in carcere ma con l'obbligo di dimora. Obbligo confermato dalla Corte d'assise

Caso RagUSA - confermata in appello la condanna a 20 anni per il marito : I giudici fiorentini hanno ritenuto valida la ricostruzione dell'accusa secondo cui Logli, la notte in cui scomparve la moglie, fu scoperto al telefono con la sua amante . Da quell'episodio nacque un ...

Roberta RagUSA - confermata la condanna a 20 anni per il marito Antonio Logli : confermata in appello a Firenze la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli, accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dal sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa) e mai più ritrovata. Le ricerche del corpo non si sono mai interrotte. In primo grado Logli era stato condannato, con rito abbreviato, dal Tribunale di Pisa, ...