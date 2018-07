Usa-Cina | scattata la guerra dei dazi

Ascensore fermo e piscina chiUsa : La piscina doveva essere riaperta lo scorso primo luglio, come ribadito dal consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati, al Corriere di Rieti, ma un problema tecnico, legato alla ...

Usa-Cina - al via a mezzanotte la guerra commerciale. Pedaggio pesante per le imprese : NEW YORK - L'ora 'X' per il commercio globale è arrivata. Se non ci saranno sorprese in extremis, scatterà un minuto dopo la mezzanotte, americana,

Iran - minacce Usa avvicinano ultraconservatori al moderato Rohani : Grazie a questa storica intesa, la Repubblica islamica ha notevolmente limitato il suo programma nucleare in cambio della revoca delle sanzioni internazionali che hanno soffocato la sua economia. ...

Coldiretti : in calo il prezzo della soia con l’entrata in vigore dei dazi in Usa e Cina : Crolla del 19% il prezzo della soia nell’ultimo mese alla borsa merci di Chicago, principale punto di riferimento mondiale per la quotazione delle materie prime agricole. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti più eclatanti dell’entrata in vigore il 6 luglio delle misure di ritorsione della Cina nei confronti dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La soia – sottolinea la Coldiretti – è uno dei ...

Dazi - Cina : gli Usa stanno aprendo il fuoco sul mondo : Borse asiatiche in rosso oggi in chiusura, alla vigilia dell'aplicazione della prima tranche di tasse doganali imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni cinesi -

Conto alla rovescia sui dazi : ecco il domino delle ritorsioni commerciali tra Europa - Usa e Cina : alla mezzanotte di venerdì, ora di Washington, scattano i dazi statunitensi per 34 miliardi di dollari sui beni importati dalla Cina. Pechino, per voce del ministro del Commercio...

Dazi : Cina - Usa aprono fuoco sul mondo : PECHINO, 5 LUG - Gli Usa stanno "aprendo il fuoco" sul mondo con la minaccia di Dazi, colpendo il processo globale di produzione e distribuzione: il ministero del Commercio cinese mette in guardia sugli effetti delle mosse americane assicurando che ...

Il vantaggio temporale di Pechino La Cina non vuole ridurre il surplus Venerdì al via la guerra con gli Usa : Il conflitto commerciale che sta montando tra Cina e Stati Uniti e' dipinto da Pechino come un'operazione esclusivamente difensiva a fronte delle misure protezionistiche statunitensi. Le autorita' doganali cinesi, Segui su affaritaliani.it

Usa e Cina continuano a minacciarsi e Washington ha anche nel mirino l'Iran. Una situazione che rischia di presentare il conto anche all'Italia.

Commercio - persistono tensioni tra Cina e Usa : "minacce e aumenti dazi sono più armi negoziali che guerra" - analisti - : Ma la politica fiscale statunitense potrebbe portare ad un aumento delle importazioni e, quindi, a un crescente deficit commerciale, che potrebbe alimentare le tensioni tra i due giganti".

Volley femminile - Nations League 2018 : la Finale sarà Usa-Turchia. Magia di Guidetti col Brasile - Cina eliminata : USA-Turchia sarà la sorprendente Finale della Nations League 2018 di Volley femminile. A Nanjing (Cina) andrà in scena un atto conclusivo inatteso all’inizio della competizione ma le ragazze di coach Guidetti hanno stupito tutti e si sono così guadagnate la super sfida con le Campionesse del Mondo. Il verdetto delle semifinali ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico in casa. Gli USA hanno sconfitto la Cina per 3-1 (25-23; 25-20; ...