Usa | brucia la costa occidentale | oltre 60 incendi

Incendi : la costa occidentale degli Usa continua a bruciare - migliaia di evacuati : continuano a divampare gli Incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti: migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo il centro nazionale di monitoraggio, sono oltre 60 gli Incendi in atto nel Paese e gran parte di essi sono concentrati lungo la west coast. Nello Utah sono state ordinate altre evacuazioni a causa di un Incendio che si è esteso per 160 km quadrati: evacuate centinaia di case a sudest di ...

Brucia riserva nel RagUsano - evacuazioni : 16.26 Fiamme nella zona dell'antica cittàStato di Kamarina, una riserva del Ragusano, che ospita due villaggi turistici. L'incendio è alimentato dal forte vento di scirocco che non aiuta i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento. Al lavoro anche un elicottero dei vigili del fuoco di Catania, mentre è partita anche la richiesta per avere dei canadair. Per motivi precauzionali sono stati evacuati gli ospiti dei villaggi, molti dei quali ...

Attenti a questa pianta - molto diffUsa in Italia : brucia la pelle e può rendere ciechi : La Pànace di Mantegazza o di Mantegazzi (nome scientifico Heracleum mantegazzianum) è una pianta di origine caucasica che...

Bandiere Usa e Israele bruciate per protesta a Istanbul : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Iran - migliaia in strada contro gli Usa dopo annuncio Trump sul nucleare : bruciano le bandiere americane : bruciano le bandiere americane a Teheran. La protesta si è accesa nelle piazze Iraniane dopo la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo nucleare siglato nel 2015: dopo la preghiera...

Iran - deputati bruciano bandiera Usa : 8.42 Parlamentari Iraniani hanno bruciato in aula la bandiera americana, urlando "morte all'America". L'episodio giunge a seguito dell'annuncio del presidente Usa, Trump, di uscita dall'accordo sul nucleare. Oltre alla bandiera, i parlamentari hanno dato fuoto a un pezzo di carta che rappresenta l'accordo sul nucleare. Una dimostrazione che mostra la rabbia diffusa che attraversa l'Iran dopo l'annuncio di Trump.