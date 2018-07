Usa | 4 luglio tra parate e fuochi d' artificio Niente star per Trump

4 luglio : Trump - Usa sicuri con esercito : ANSA, - WASHINGTON, 5 LUG - L'esercito Usa mantiene l'America sicura, forte, orgogliosa, potente e libera: lo ha detto il presidente Donald Trump parlando a centinaia di famigliari di militari ...

RagUsa - il 16 luglio la prima seduta di Consiglio comunale : A Ragusa il 16 luglio la prima seduta del Consiglio comunale. Intanto l’Amministrazione comunale presenta in conferenza stampa le priorità.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (5 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari cerca il rimbalzo. L'agenda macroeconomica prevede diversi dati provenienti dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:28:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni trame dal 9 al 13 luglio : Quinn ed Eric litigano a caUsa di Katie : Affezionati di Beautiful, curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime trame italiane? Ecco un piccolo assaggio: Quinn, dopo aver scoperto la relazione tra suo figlio e Katie Logan, discuterà con Eric, rimproverandolo per non averla informata. La lite darà nuove speranze a Sheila, ancora convinta di poter tornare la “signora Forrester”. Ma andiamo a leggere tutte le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ...

4 Luglio - America : festa dell’indipendenza/ Foto - Donald Trump ringrazia gli eroi americani - ma gli Usa… : Oggi, 4 Luglio, si festeggia in America l'Independence day. Donald Trump, su Twitter, ringrazia i soldati che combattono per proteggere il paese. Con lui, l'America è molto cambiata...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Corte Suprema Usa - Trump sceglierà tra tre giudici lunedì 9 luglio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ha parlato con tre potenziali candidati per la Corte Suprema". Lo ha fatto sapere la Casa Bianca, mentre monta l'attesa per la decisione di Trump su chi ...

Usa - paura per gli incendi - niente fuochi d'artificio : il 4 luglio sciami di droni colorati : Prendendo esempio dalle Olimpiadi invernali in Corea, alcune città in California, Colorado e Arizona, hanno deciso di sostituire i fuochi artificiali con spettacoli aerei effettuati da sciami di ...

Usa : per 4 luglio attesi 49 mln turisti : NEW YORK, 2 LUG - Gli Stati Uniti si preparano ad un 4 luglio da record: secondo i dati di American Automobile Association , AAA, saranno 49 milioni le persone che si metteranno in viaggio in aereo, ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 9-15 luglio 2018 : Charlotte scopre che Werner e SUsan stanno insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018: Werner e Susan si fidanzano! Charlotte lo scopre! Un arrivo inatteso… Anticipazioni Tempesta d’amore: uscita dal carcere, Charlotte becca Werner e Susan insieme! Melli sul punto di sposare Wanja! Al Furstenhof, arriva una donna misteriosa! Intanto, un incendio ed una sparatoria faranno vivere momenti di grande tensione e suspense! Ritorni, ...

Bayern Monaco - tournée negli Usa senza i nazionali : si aggregheranno il 25 luglio : L’allenatore del Bayern Monaco ha annunciato che i calciatori che hanno partecipato ai Mondiali si aggregheranno al gruppo il 25 luglio Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha annunciato che i campioni di Germania voleranno negli Stati Uniti per le amichevoli pre-season senza i nazionali. “Saranno col gruppo dal 25 luglio“, ha spiegato Kovac. Sono 8 i calciatori del Bayern che sono partiti per giocare la ...