Uruguay-Francia | le probabili formazioni

Uruguay-Francia - quarti di finale Mondiali 2018 : precedenti e probabili formazioni : Uruguay-Francia apre dunque il tabellone dei quarti di finale del Mondiale 2018. Una sfida che, pertanto, mette in palio il primo dei quattro posti in semifinale tra due ex campioni del mondo. Defezioni importanti, dall'una e dall'altra parte: tra le file transalpine manchera' lo squalificato Matuidi, mentre nella Celeste tiene ovviamente banco l'infortunio di Cavani. Nonostante il CT Tabarez speri fino alla fine nel recupero del 'matador', le ...

Uruguay-Francia - Mondiali 2018 : programma - orario e su che canale vederla in tv : Da domani prendono il via i quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Francia e Uruguay daranno il via alle danze. I transalpini hanno dominato la scena contro l’Argentina di Leo Messi mentre i sudamericani si sono imposti sul Portogallo di Cristiano Ronaldo. Due formazioni con un modo di concepire il gioco opposto: possesso palla e spettacolo per gli uomini di Deschamps, grande concretezza per gli uruguaiani. Venerdì 6 giugno i ...

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2%. Nel pomeriggio Francia-Argentina 47.4% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share (il pre e il post partita hanno raccolto complessivamente 4.248.000 spettatori con il 26.9%). A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% ...

Mondiali 2018 - Tabellone quarti di finale : Francia-Uruguay apre le danze. Brasile e Spagna a completare il quadro? Calendario - date - programma : Francia-Uruguay sarà il primo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Ieri si è aperta la fase a eliminazione diretta della rassegna iridata, il Tabellone degli ottavi di finale ha per il momento confermato i pronostici della vigilia e ci ha regalato la sfida più scontata sulla carta: i transalpini si sono imposti sulla derelitta Argentina di uno spento Leo Messi, i sudamericani hanno sconfitto il Portogallo di un anonimo Cristiano ...

Mondiali 2018 - l'Uruguay batte 2-1 il Portogallo : ai quarti contro la Francia : l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez vince per 2-1 contro il Portogallo di Fernando Santos e vola così ai quarti di finale del Mondiale in Russia. I gol della vittoria portano la firma del Matador ...

Messi e Cristiano Ronaldo in ombra - l’eliminazione ai Mondiali è una macchia in carriera : non è più tempo di individualità - Francia e Uruguay più squadre : Si è concluso il secondo match valido per gli ottavi di finale ai Mondiali in Russia, una giornata che può essere considerata storica e per l’eliminazione delle due stelle della competizione, Messi e Cristiano Ronaldo. Per la squadra di Sampaoli la competizione può considerarsi shock, qualificazione dalla fase a gironi al fotofinish, agli ottavi prestazione deludente e difesa imbarazzante. Lo stesso Messi ha deluso, mai al centro del ...