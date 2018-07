Uova | latte | carne e zuppe Così il cibo si evolve con noi

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) Che cosa ci rende uomini? Non il pensiero raffinato, la scrittura o la tecnologia, bensì il fatto che cuciniamo. Lo scriveva già nel 1785 lo scozzese James Boswell: "Le bestie hanno memoria, capacità di giudizio e possiedono in qualche misura tutte le facoltà e le passioni della nostra mente. Nessun animale è però un cuoco". L"evoluzionista Jonathan Silvertown nel libro A Cena con Darwin (Bollati Boringhieri, 262 pagine, 25 euro) racconta come ilsia cambiato nei millenni accanto (e grazie) a noi. Una lettura appassionante da cui traiamo alcuni esempi.Il diabete? Era una fortunaI carboidrati e gli zuccheri sono probabilmente il nostropiù amato. Sono "fonti di energia pura cui abbiamo dedicato recettori gustativi specifici". Il glucosio in particolare è un combustivile biologico universale, "fonte di energia di ogni essere vivente: dalle piante agli insetti, dai lieviti agli ...