UOMINI E DONNE Anna Munafò e il suo grande sogno “Alla fine ho seguito le orme di mio

“Apri la tua vag***”. Grande Fratello choc : ha toccato donne e UOMINI. “Indagine in corso : sta rischiando davvero molto” : “Voglio vedere dentro, ti prego apri la tua vagina”, questo avrebbe detto il protagonista di questa assurda vicenda, insieme a tanto tanto altro, quasi tutto osceno e spiato praticamente dal mondo stesso. Parliamo ancora di Grande Fratello, di un programma che nel corso degli anni ha dimostrato tanto di piacere quanto di insegnare poco e nulla. Non siamo in Italia fortunatamente, anche se anche da queste parti non ci siamo andati giù ...

Lorenzo Riccardi contro Luigi Mastroianni : la frecciatina dell’ex corteggiatore di UOMINI e Donne : Uomini e Donne, mentre Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni litigano Lorenzo Riccardi dice la sua: la frecciatina dell’ex corteggiatore Non è la prima volta che Lorenzo Riccardi dice la sua sulla diatriba che ha coinvolto in queste settimane Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni. Questa volta, però, l’ex corteggiatore ha rivolto le sue parole […] L'articolo Lorenzo Riccardi contro Luigi Mastroianni: la frecciatina dell’ex ...

UOMINI e Donne/ Il segreto del successo di Gemma Galgani? Parla Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Il pubblico dice basta alle solite scene di Gemma Galgani e spera a settembre di trovare novità. La redazione accontenterà queste richieste?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:20:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Pace fatta tra Nilufar Addati e Vittoria Deganello (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, altro che crisi: pronti ad un'estate bollente. I consigli dell'ex tronista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Grande Fratello choc - il concorrente accusato di molestie : «Ha toccato donne e UOMINI» : Gli autori, alla fine, hanno deciso di avviare un'indagine, annunciando anche di voler emettere presto una sentenza su un caso di ripetute molestie , avvenute tutte ad opera di un concorrente, all'...

Mario Serpa - UOMINI e Donne/ “Claudio Sona? Non gli darei la seconda possibilità!” - poi svela che… : Mario Serpa, Uomini e Donne, l'ex corteggiatore parla del suo ex fidanzato: “Claudio Sona? Non gli darei la seconda possibilità!”, poi svela il desiderio di diventare padre.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Claudia Piumetto - UOMINI e Donne/ “Ci rimasi male per Elga Enardu e Diego Daddi : se oggi tornassi sul trono…” : Claudia Piumetto, Uomini e Donne, “Ci rimasi male per Elga Enardu e Diego Daddi: se oggi tornassi sul trono...", ecco le dichiarazioni dell'ex tronista a quasi 10 anni dalla sua esperienza.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:50:00 GMT)

UOMINI e Donne - Luigi replica a Sara Affi Fella : "Sono stato fin troppo educato" : Continua la guerra social tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella: la tronista aveva scelto il suo corteggiatore, ma le cose non sono andate come sperato. Sara è rimasta molto male dopo che Luigi ha parlato pubblicamente della loro prima notte insieme, trascorsa in camere separate. Adesso dopo l'attacco di Sara, che si è sentita ferita perché certe cose dovrebbero rimanere private, Luigi ha risposto.E questa è stata la sua ...

UOMINI e donne - Sara Affi Fella : "Luigi ha spiattellato la nostra intimità - non si è comportato da uomo" : Sara Affi Fella ha Affidato al magazine di Uomini e donne la sua replica ufficiale (dopo quella via Instagram) alle dichiarazioni rilasciate di recente sulla stessa rivista da Luigi Mastroianni, il corteggiatore che ha scelto poco più di un mese fa e con il quale la storia è già finita. "Sono delusa da tutte le cattiverie lette sul mio conto. Luigi vuole fare la vittima e uscirne pulito, ma non ha raccontato la verità" ha tuonato la ...

UOMINI e Donne Trono Classico : Luigi Mastroianni si sfoga ma Sara Affi Fella se la ride : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni sui social si sfoga: Sara Affi Fella reagisce prendendo in giro l’ex corteggiatore Il battibecco social tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sembra destinato a non placarsi oggi. Dopo l’intervista di Sara rilasciata a Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex corteggiatore ha replicato pubblicando un lungo messaggio su Instagram. […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico: Luigi ...

UOMINI e Donne/ Bacini freschi per i fan di.... Gemma Galgani! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Il pubblico dice basta alle solite scene di Gemma Galgani e spera a settembre di trovare novità. La redazione accontenterà queste richieste?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:51:00 GMT)

UOMINI e Donne/ Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo pronti per il bis (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, altro che crisi: pronti ad un'estate bollente. I consigli dell'ex tronista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:46:00 GMT)