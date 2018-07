Unesco : sindaci - per Conegliano Valdobbiadene riconoscimento a portata di mano : Treviso, 5 lug. (AdnKronos) – Il riconoscimento Unesco per Conegliano Valdobbiadene “è a portata di mano ”. Ne sono convinti i sindaci dei Comuni della Denominazione Conegliano - Valdobbiadene dopo che l’Assemblea Unesco del 1° luglio ha emesso il verdetto di ‘Referall”, cioè un rinvio, che ad avviso dei sindaci , equivale ad un riconoscimento di fatto del “valore universale del nostro territorio”. ...

Transumanza : Zaia - siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘ siamo oggi ‘ ricorda il Presidente del Veneto ‘ tra le Regioni d’Italia maggiormente rappresentate nella lista del patrimonio Mondiale Unesco , dove già spiccano Venezia e la sua Laguna, l’Orto Botanico di Padova, la città di Vicenza e le Ville Palladiane del Veneto , la Città di Verona, i Siti Palafitticoli Preistorici dell’arco alpino, le Opere di Difesa Veneziane tra ...

Transumanza : Zaia - siamo con sindaci vicentini per Veneto patrimonio Unesco : Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – ‘La Transumanza è simbolo di storia, cultura, identità del popolo Veneto e dei veneti della montagna. Per questo la richiesta di dieci Comuni del vicentino ha tutta la mia condivisione. Questa antica tradizione ha tutte le caratteristiche per diventare patrimonio dell’Umanità Unesco, affiancandosi a molte altre realtà del territorio, che fanno del Veneto una vera e propria Regione-Unesco, a ...