Una donna scala la Statua della Libertà contro Trump | arrestata

NEW YORK - DONNA SCALA LA STATUA DELLA LIBERTA'/ Video - è Una immigrata dal Congo - la protesta contro Trump : New YORK, DONNA SCALA la STATUA DELLA Libertà, Video, evacuata Liberty Island: protesta contro la politica sull'immigrazione del presidente Donald Trump. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:27:00 GMT)

Foggia : poliziotto spara a un migrante che aveva tentato di scippare la borsa a Una donna : La polizia ha riferito che il colpo è partito accidentalmente: il 27enne, di nazionalità nigeriana, ha riportato la frattura del femore ed è ricoverato con una prognosi di un mese.Continua a leggere

Tumore al seno in gravidanza : il raro caso di Una donna che ha portato a termine la gestazione ed è guarita : L’insorgenza di un Tumore al seno durante la gravidanza è un evento raro, che rappresenta circa il 2% di tutti i tumori mammari. E, ancor più raro, è l’esito che – dopo questa diagnosi – ha avuto il caso di una trentaseienne modenese, ovvero la sua completa guarigione da un carcinoma maligno in entrambi i seni portando a termine la gravidanza e dando alla luce il suo bambino, perfettamente sano. Una diagnosi di Tumore al ...

Liberty Island è stata evacuata dopo che Una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà : Il 4 luglio Liberty Island, l’isola di New York su cui si trova la Statua della Libertà, è stata evacuata dopo che una donna si era arrampicata sulla base della Statua per protestare contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. La donna The post Liberty Island è stata evacuata dopo che una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà appeared first on Il Post.

“Donna e mamma speciale”. Andava a lavoro - poi la tragedia : Cinzia muore a 40 anni. Una famiglia e Una città distrutte : Un altro drammatico incidente stradale sulle strade italiane. Questa volta la vittima è una giovane mamma che ora lascia due bimbi piccoli. Si chiamava Cinzia Verna, aveva 40 anni, viveva a Vasto ed è morta nella notte di martedì 3 luglio a seguito di uno schianto avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in località Pagliarelli mentre stava andando a lavoro. Stando a una prima ricostruzione, Cinzia viaggiava a bordo di una Fiat Panda e si ...

REGGIO CALABRIA - OMICIDIO FORTUnaTA FORTUGNO/ 4 arresti ’ndrangheta : la donna uccisa per errore : OMICIDIO FORTUNATA FORTUGNO, arrestati i 4 killer, uccisa durante un agguato ‘ndrangheta a REGGIO CALABRIA. I 4 assassini avrebbero voluto colpire il suo amante, esponente del clan(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:25:00 GMT)

FortUnata Fortugno - fermati i presunti killer della donna uccisa a Reggio Calabria : Raggiunta da colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con Demetrio Logiudice, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco della 'Ndrangheta

Stash dei The Kolors picchiato per difendere Una donna in strada : Ci troviamo di fronte ad un ennesimo caso di violenza femminile, una di quelle violenze che vedono la forza dell'uomo scagliarsi contro l'esile corpo di una donna indifesa. Ad assistere ad una scena di violenza, questa volta, è stato proprio Stash, il cantante dei The Kolors, che in preda all'adrenalina si è scagliato contro un uomo che stava picchiando la propria compagna per chissa' quale motivo. Una rissa, dunque, nella quale il giovane ...

Stash vittima di un pestaggio per difendere Una donna : “Quando vedete un’ingiustizia, quando vedete che qualcuno ha bisogno della vostra gentilezza e qualcun altro merita la vostra violenza, agite. Aiutate, aiutatevi. Nessuno dovrebbe permettersi di alzare le mani su una donna e pensare di averne il diritto, che non gli succederà niente”: è l’appello lanciato da Stash dei Kolors (che ha spiegato chiaramente i suoi rapporti con Anna Tatangelo) in una lunga testimonianza sui ...

