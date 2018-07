Una costituente democratica | non un armistizio

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il corso delle cose sta andando, per il Pd, verso l'esito che nel 2016 avevo indicato dopo il voto di Roma (in due lunghi articoli di fondo de l'Unità del 21 luglio e del 27 dicembre del 2016) e che ho ribadito spesso successivamente, prima e dopo il voto del 4 marzo, anche grazie ad Huffington Post che più volte ha ospitato miei contributi. Si stanno diradando e ritirando, a poco a poco, certe sdegnate e scandalizzate reazioni alla proposta che avanzai di "sciogliere questo Pd" e trasformarlo in un soggetto più simile a un movimento che a un classico partito.Questa discussione era iniziata a Roma per motivi evidenti. La sconfitta politica alle amministrative e le precedenti inchieste giudiziarie avevano messo in luce un esaurimento della spinta propulsiva del Lingotto e una progressiva degenerazione del tessuto politico e associativo interno. Del resto Roma ha ...