Un sondaggio inquieta i 5 Stelle

(Di giovedì 5 luglio 2018) Salvini in testa con un indice di fiducia molto alto. Di Maio solo sesto. La classifica della fiducia degli italiani nei confronti del governo gialloverde, realizzato da Euromedia research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, premia la Lega. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in quota Carroccio, Giancarlo Giorgetti, si piazza alle spalle di Salvini con 46,3 mentre Luigi Di Maio è solo sesto.Alle spalle di Giorgetti si piazza Giulia Bongiorno, ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, con 45,8, seguita dal ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8.Al quinto e sesto posto, quasi pari merito, ci sono il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona a 40,6 e il vicepresidente del consiglio e ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio (M5s) a 40,5. Segue a ...