Un Posto al sole | anticipazioni puntate settimana dal 9 al 13 luglio 2018

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 6 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 6 luglio 2018: La grande festa per il compleanno di Veronica Viscardi (Caterina Vertova) sarà la “location” di molti incontri e scontri, ma a un certo punto una drammatica scoperta sconvolgerà la serata: chi sarà ucciso? Tormentato dal suo sogno-incubo, Renato Poggi (Marzio Honorato) affronta nervosamente le ore precedenti alla cena con i genitori di Susanna (Agnese ...

Anticipazioni Un Posto al sole trama puntate 9-13 luglio 2018 : Alberto messo alle strette dalla polizia! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 9 luglio a venerdì 13 luglio 2018: Alberto sotto torchio! Grimaldi e la sentenza di colpevolezza! Anticipazioni Un posto al sole: Alberto, dopo essersi scontrato con Marina, torna a casa distrutto. Nel frattempo, viene emesso un mandato di arresto! Il processo a Luca Grimaldi termina con una sentenza di colpevolezza! Marco attratto da… Elena Giordano! Arriva puntuale come ogni ...

Anticipazioni/ Un Posto al sole dal 9 al 13 luglio : Alberto sospettato di omicidio : Continuano ad appassionare i telespettatori le vicende dei protagonisti della soap partenopea “Un Posto al sole”. Durante la settimana che andra' dal 9 al 13 luglio, le trame saranno incentrate soprattutto sulla risoluzione del caso riguardante l’omicidio avvenuto durante la festa di compleanno di Veronica Viscardi. Durante la settimana tornera' in scena anche il commissario Giovanna Landolfi, sara' proprio lei infatti a formulare insieme al PM ...

Un Posto al sole anticipazioni : chi muore? CLARA e GIOVANNA indagano : Manca solo un giorno allo sconvolgente omicidio che a Un posto al sole devasterà la festa di Veronica (Caterina Vertova). Come vi abbiamo già segnalato, abbiamo scelto di non rivelarvi prima di chi si tratta, seguendo la linea “suggerita” anche dalle trame ufficiali (che omettono il nome del defunto). Tuttavia, non è difficile immaginare da quale gruppo familiare arriverà colui o colei che passerà a miglior vita: le nuove ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 5 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 5 luglio 2018: Dopo aver scoperto che è stato Alberto Palladini (Maurizio Aiello) a mandare fuori strada la sua auto, Marina decide di denunciare l’uomo. Mariella (Antonella Prisco) e Cerruti (Cosimo Alberti) si proiettano nella loro vita di futuri genitori; intanto Guido (Germano Bellavia) ha ancora a che fare con l’intraprendenza di Cinzia (Veronica Mazza), la quale sembra farsi sempre ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 4 luglio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 4 luglio 2018: Veronica Viscardi (Caterina Vertova) tenta di ostacolare la sempre maggiore complicità tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Vera (Giulia Schiavo), intanto Marina (Nina Soldano) scoprirà chi ha tentato di mandarla fuori strada. Franco (Peppe Zarbo) e Giulia (Marina Tagliaferri) sono riusciti a trovare la sorella di Mansur (Samba Ndiaye), ma la ragazza sembra terrorizzata ...

GF13 - Samba da vu comprà al reality - diventa attore in Un Posto al sole : NAPOLI - 'E' stata un'esperienza meravigliosa, che mi fa sentire fortunato: non dimentico che in passato facevo il 'Vu cumpà' per sopravvivere…', a parlare Samba Laobe Ndiaye, che dopo aver ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 13 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2018: La notizia del delitto avvenuto durante la festa di Veronica diventa di dominio pubblico. Alberto torna a casa sconvolto per lo scontro con Marina. La cena di famiglia crea nuova tensione tra Niko e Susanna… Proseguono le indagini per capire chi sia l’autore dell’omicidio. Benché non ci siano sospettati, Marina non sembra avere dubbi. ...

Un Posto al sole anticipazioni : sorpresa - a MARCO piace… ELENA??? : Le nuove anticipazioni di Un posto al sole fanno intravedere una “strana svolta” nella storyline più adolescenziale del momento, ovvero quella che vede Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere) intenta a “sbavare” per lo sfrontatissimo MARCO (Paolo Maja). In tempi non sospetti vi avevamo anticipato l’astio che si sarebbe instaurato tra il ragazzino e Andrea (Davide Devenuto), e così è stato: il padre di Alice ritiene ...