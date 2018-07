Un mondiale senza numeri 10

Spogliatoi lindi - spalti senza rifiuti. Ai samurai il mondiale della civiltà : I tifosi si sono comportati con la stessa educazione, imprevista per le abitudini scostumate del resto del mondo: al termine delle quattro partite giocate dalla squadra, hanno ripulito gradoni e ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “Il terzo posto è buono - senza penalità potevo vincere. In testa al mondiale? Non me lo aspettavo” : Sebastian Vettel chiude al terzo posto un Gran Premio d’Austria 2018 di Formula Uno nel quale è successo di tutto ma, soprattutto, riprende la vetta della classifica iridata. Un risultato che il tedesco non si poteva aspettare fino a metà gara, reso possibile dall’incredibile doppio ko della Mercedes. “Nel complesso devo dire che questo terzo posto è un buon risultato – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso ...

Germania "senza parole" dopo la figuraccia mondiale : Delusione epocale (in Germania, per chi in Italia c'è chi esulta) per la brutta figura della nazionale tedesca ai mondiali di Russia. Germania attonita di fronte la disfatta della sua Nazionale, la Mannschaft...

La Svezia legittima la sua presenza al mondiale! Dalla lezione ad Ibrahimovic al comando del girone F : l’Italia la smetta di rosicare : La Svezia chiude la bocca ai critici e legittima la sua presenza a Russia 2018: i ragazzi Andersson chiudono il girone-F al primo posto anche senza Ibrahimovic. L’Italia avrebbe fatto meglio? Sfatiamo un mito: la Svezia merita di essere ai Mondiali di Russia 2018. Basta guardare l’esito del girone-F, che vede proprio i ragazzi di coach Andersson chiudere al primo posto, grazie ai successi su Corea del Sud e Messico, con 5 gol fatti e ...

La Svezia legittima la sua presenza al mondiale! Dalla lezione ad Ibrahimovic al comando del girone F : l’Italia la smetta di rosicare : La Svezia chiude la bocca ai critici e legittima la sua presenza a Russia 2018: i ragazzi Andersson chiudono il girone-F al primo posto anche senza Ibrahimovic. L’Italia avrebbe fatto meglio? Sfatiamo un mito: la Svezia merita di essere ai Mondiali di Russia 2018. Basta guardare l’esito del girone-F, che vede proprio i ragazzi di coach Andersson chiudere al primo posto, grazie ai successi su Corea del Sud e Messico, con 5 gol fatti e ...

Cristiana Capotondi/ Foto - “Sto male senza mondiale” : stasera a Tiki Taka Russia : Questa sera Cristiana Capotondi sarà ospite di Tiki Taka Russia. L'atrice italiana è una tifosa della Roma e ama giocare a calcio. Su Instagram si sfoga: "Un'estate triste senza mondiali"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:22:00 GMT)

Tiki Taka Russia - exploit Pardo : 'È un mondiale senza precedenti' : Il segreto del successo di "TikiTaka Russia"? Semplice, è focalizzato sul calcio. Mischia diversi piani comunicativi ma segue sempre la via maestra. Pierluigi Pardo, 44 anni, ex manager con il pallino ...

Russia 2018 : è un mondiale da record - prime 27 partite senza pareggi per 0-0 : MONDIALI– Il calcio di rigore realizzato da Eden Hazard che ha aperto le marcature per il Belgio contro la Tunisia significa che non ci sono stati pareggi per 0-0 nelle prime 27 partite del mondiale, un risultato da record. Il record passato era di 26 gare, pari al numero di partite giocate durante l’intera Coppa del Mondo del 1954 che non aveva visto pareggi per 0-0. (AdnKronos) L'articolo Russia 2018: è un mondiale da record, prime ...

Il mondiale senza l'Italia e il peso della maglia azzurra : Insieme', dice la campagna realizzata da TBWA/Italia per Eni, che così ha deciso di confermare l'impegno nel supportare la Nazionale anche lontano dalla più importante competizione al mondo, i ...

Giornata mondiale del Rifugiato : iPhone - psicoanalisi e relatività - senza migranti il mondo sarebbe un posto peggiore : Ogni anno il 20 giugno è indicato dalle Nazioni Unite come Giornata Mondiale del Rifugiato. senza il contributo della migrazione umana e di coloro che fuggono dai loro paesi d'origine infestati da guerre e carestie, gran parte della cultura e delle invenzioni di cui oggi non sapremmo fare a meno non esisterebbero.Continua a leggere

Russia 2018 - Capello : “rammarico per mondiale senza Italia” : “C’è rammarico per non esserci al Mondiale e vedere che il livello a cui stiamo assistendo non è altissimo. Si è visto un calcio molto lento, ogni volta che si recupera palla si cerca di giocare la sfera all’indietro e ne consegue un possesso palla inutile: quando si parla di possesso si cerca di giustificare certi atteggiamenti rinunciatari, non c’è la voglia di andare in porta, ci sono poche idee e pochi tiri”. ...

18 titoli sportivi (tv - cinema e doc) per consolarsi di un mondiale senza Italia : Sono questi i giorni del dramma per ogni appassionato di calcio, alle prese con qualcosa di inedito e mai concepito finora: un Campionato Mondiale senza Italia. Impossibile fino a qualche edizione fa, anche se dopo il successo del 2006 abbiamo messo in fila due flop consecutivi, oggi siamo costretti a guardare in tv le altre grandi squadre pronte a battagliare per vivere il proprio sogno iridato. E se proprio non riuscite a fare a meno di ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Il mondiale piloti in vista del Gp di Catalogna 2018 : senza costanza (Montmelò) : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Catalogna 2018. Marc Marquez sempre leader della graduatoria, anche prima di Montmelò.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:29:00 GMT)

TV - Rai Storia : “Apocalypse – La prima guerra mondiale” - un’ecatombe senza fine : Da una parte i soldati, stremati dal conflitto, che sperano di tornare presto a casa, dall’altra la popolazione civile alla quale la guerra ha portato miseria e devastazione. Una realtà raccontata da “Apocalypse – La prima guerra mondiale“, in onda lunedì 18 giugno alle 21.10 su Rai Storia. Il documentario è prodotto utilizzando materiali d’archivio, tra filmati a colori e testimonianze ancora inedite. L'articolo TV, Rai ...