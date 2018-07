Un disegno di legge per cambiare il decreto Lorenzin sui vaccini

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) "La modifica dellaverrà fatta da unadi iniziativa parlamentare su cui i parlamentari di Movimento 5 Stelle e Lega, in totale accordo, stanno attualmente lavorando, e che mi auguro verrà presentata già la prossima settimana". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso di una conferenza stampa sui.Nel corso della conferenza stampa, Grillo ha confermato l'anticipazione di Huffpost: per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-2019 basterà l'autocertificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole. Non è perentorio il termine del 10 luglio. Non sarà dunque necessario, come era previsto per, presentare entro il 10 luglio la certificazione ufficiale della Asl che comprovi l'avvenuta vaccinazione.Grillo ha anche respinto di ...