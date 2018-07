Ultimi biglietti e scaletta del concerto di Ermal Meta a Roma il 5 luglio | info utili e

Scaletta di Caparezza a Milano - all’Ippodromo di San Siro il 3 luglio : Ultimi biglietti disponibili e mezzi di trasporto : Caparezza a Milano stasera, martedì 3 luglio, si esibirà all'Ippodromo Snai di San Siro, in occasione del Milano Summer Festival. I biglietti ancora disponibili sono acquistabili su Ticketone.it al prezzo di 28,75 euro (posto unico intero non numerato, in piedi). L'evento di Caparezza a Milano fa parte del tour Prisoner 709, iniziato il 27 giugno da Lucca. Proseguirà fino al 2 settembre quando è atteso l'ultimo dei concerti a Treviso dopo ...

La festa di fine tour di Jovanotti al Forum di Assago il 3 e il 4 luglio : scaletta e Ultimi biglietti : Jovanotti al Forum di Assago (Milano) si esibirà questa sera e domani. Il 3 e il 4 luglio sono attesi i concerti conclusivi della sua tournée, la grande festa di fine tour che si sdoppia per due ultime serate all'insegna della musica di Jovanotti. I biglietti per gli ultimi due concerti del tour 2018 di Jovanotti nei palazzetti dello sport sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e nei punti vendita fisici della ...

Zucchero a Venezia - Piazza San Marco chiusa il 3 e il 4 luglio : info utili e Ultimi biglietti : Zucchero a Venezia si esibirà in Piazza San Marco per due concerti attesi rispettivamente martedì 3 luglio e mercoledì 4 luglio. Sono attesi 7.000 spettatori paganti a serata e l'alto numero di fan previsto rende necessaria la chiusura temporanea della Piazza a partire dal tardo pomeriggio dei due giorni degli eventi. "Faremo né più né meno quello che si è già fatto in passato, con il rispetto del protocollo di sicurezza". Il comandante della ...

Scaletta e Ultimi biglietti per il concerto dei Depeche Mode a Barolo : info utili e ingressi : Il concerto dei Depeche Mode a Barolo riporta il Global Spirit Tour in Italia dopo il successo delle arene indoor. Il gruppo è quindi pronto a tornare nel nostro paese con un nuovo live e un'unica data in programma per il Collisioni Festival, avviato con l'ultimo concerto degli Elio e le storie tese in Piazza Colbert. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. ...

Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival il 1° luglio - al via RockStar Summer Tour 2018 : scaletta e Ultimi biglietti : Sfera Ebbasta al Lucca Summer Festival è atteso stasera, domenica 1° luglio. L'evento apre la Tournée estiva a supporto dell'album RockStar, che contiene il singolo omonimo multiplatino e il brano Cupido. La scaletta dell'evento di questa sera non è nota ma qui sotto trovate quella dei concerti primaverili. L'elenco delle canzoni potrebbe subire modifiche ma non mancheranno, come sempre, i singoli più cantati di Sfera Ebbasta, successi trap ...

Ultimi biglietti per il concerto di Nek Max Renga a Barolo - tour al via dal 30 giugno : ingressi e info : Il concerto di Nek Max Renga a Barolo riapre il tour che i tre artisti hanno concepito per il progetto congiunto avviato con il rilascio del singolo inedito Duri da battere. Dopo la fortunata leg nei palasport, che li ha portati in giro per l'Italia durante tutto l'inverno, i tre sono quindi pronti per tornare sul palco e dare avvio ai concerti che hanno pensato per la stagione estiva. Gli spettacoli proseguiranno fino alla fine del mese di ...

Scaletta di Martin Garrix a Milano - all’Ippodrono Snai San Siro il 29 giugno : Ultimi biglietti - meet&greet e info utili : Martin Garrix a Milano stasera, venerdì 29 giugno: il re dell'elettronica è atteso nel nostro Paese oggi per un concerto in occasione del Milano Summer Festival. L'evento è in programma presso l'Ippodromo Snai di San Siro ed è la prima delle due date della tournée italiana del giovanissimo Martin Garrix. Il prossimo appuntamento nella penisola è in programma per l'11 agosto prossimo a Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte in ...

Carlos Santana a Milano il 28 giugno : info utili e Ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai di San Siro : Carlos Santana a Milano si esibirà stasera, giovedì 28 giugno. L'evento è atteso presso l'Ippodromo Snai di San Siro e gli ultimi biglietti ancora disponibili su Ticketone.it al prezzo di 58,65 euro, nell'area del parterre non numerato. Il concerto si inserisce tra gli eventi del Milano Summer Festival. In base alle disposizioni ministeriali sulla Pubblica Sicurezza, all'ingresso saranno posizionati metal detector e ci sarà un accurato ...

St. Vincent a Milano per Masseduction il 27 giugno - Ultimi biglietti in prevendita : St. Vincent presenta Masseduction in un unico concerto in Italia, al Magnolia di Milano. St. Vincent sarà in concerto in Italia oggi, mercoledì 27 giugno, per un unico concerto nella penisola in programma al Circolo Magnolia di Segrate (Milano). La cantautrice presenterà il nuovo progetto discografico dal titolo Masseduction, un debutto fortunato in top 10 nella classifica americana e in quella britannica. Masseduction è co-prodotto da ...

LP ad Ancona dopo il concerto annullato a Roma : info utili e Ultimi biglietti disponibili : LP ad Ancona, oggi in Italia per il primo dei concerti estivi nella penisola. Si sarebbe dovuta esibire a Roma nella serata di ieri, martedì 26 giugno, ma il volo Alitalia annullato l'ha costretta a cancellare l'evento in quanto non sarebbe arrivata in tempo per sostenere la serata all'Auditorium Parco della Musica. Lo staff della cantante ha annunciato che, a causa della cancellazione del volo da Los Angeles a Roma, l'evento di LP del 26 ...

Orari e scaletta dei Negramaro a Milano il 27 giugno - Ultimi biglietti per San Siro : come raggiungere lo stadio : Dopo il debutto al Teghil di Lignano Sabbiadoro, col concerto dei Negramaro a Milano il 27 giugno l'Amore Che Torni Tour Stadi 2018 sbarca a San Siro. La band torna nello stadio milanese a dieci anni di distanza dal concerto-evento da cui fu tratto il DVD San Siro Live: il 31 maggio 2008 Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, ...

Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour : orari e Ultimi biglietti disponibili : Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour 2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana della Tournée. Demi Lovato si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan. La cantante ex sTellina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre, Tell Me You Love Me, anticipato dai ...

Scaletta dei Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno - Ultimi biglietti disponibili per l’unico concerto in Italia : I Nickelback al Forum di Assago il 19 giugno saranno in concerto nel palazzetto per l'unica data attesa in Italia quest'anno. La scelta della città che ospiterà il gruppo ricade ancora una volta su Milano che accoglie già dalle prime ore del giorno schiere dei fan dei Nickelback al Forum di Assago. In Scaletta non mancheranno i brani dell'ultimo disco di inediti, in aggiunta alle canzoni più apprezzate del repertorio del gruppo, per due ore ...

Ospiti e scaletta di Fabrizio Moro a Roma il 16 giugno - orari ingressi stadio Olimpico e Ultimi biglietti in prevendita : Resterà top secret fino al suo ingresso sul palco dell'Olimpico, la scaletta di Fabrizio Moro a Roma per il grande concerto di sabato 16 giugno, ma certamente conterrà tutti i più grandi successi del cantautore Romano che per la prima volta in carriera si esibisce nel luogo simbolo della città eterna. Un traguardo raggiunto dopo quasi un decennio di live sparsi in giro per l'Italia dai pub alle piazze fino ad arrivare ai palasport: dopo la ...