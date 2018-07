Ufficiale | il suffragio universale è un errore

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) Questo articolo è stato commissionato da una lobby segreta che riunisce le Ong più potenti al mondo. Perdonate l’introduzione brusca, ma ritenevo corretto mettere subito in chiaro in quale libro paga è scritto il mio nome. Ho detto la verità? Ho scritto una fake news? A voi la libertà di credermi o non credermi, secondo l’ultimo principio di questi tempi oscurantisti. A spegnere la luce, un tuttologo diritto d’opinione, che modifica la realtà perché ne altera la percezione. Prendete il caso dei vaccini o quello del recente naufragio libico (che per arricchimento personale mi sta più a cuore): non contano le fonti, non contano le prove, il parere autorevole vale uno, come uno pretende di valere anche lui, complottista qualunque. Così facendo tutto diventa opinabile e tutti siamo in balìa di una baumaniana società liquida dove la verità è diluita. Dove non si sa più se a galleggiare ...