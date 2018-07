Uefa | sarà consentita la quarta sostituzione nei tempi supplementari

Milan - ecco perché ribaltare la sentenza Uefa al Tas non sarà semplice : La probabile assenza di riferimenti a Li e Elliott nelle motivazioni della sentenza Uefa complica la difesa a Losanna

Milan - verdetto Uefa il 19 giugno : a Nyon ci sarà anche Eliott - conto alla rovescia per Li : Il 19 giugno il Milan è atteso dalla sentenza di Nyon, dove la commissione Uefa deciderà sulle sorti del club rossonero, la cui partecipazione alla prossima edizione dell'Europa League è a serio rischio. Il miglior biglietto da visita per i rossoneri sarebbe presentarsi al giudizio della prossima settimana con delle importanti novità a livello societario. In queste ore, si rincorrono le voci secondo cui Mr Li, il presidente del Milan, sarebbe ...

Calcio femminile : INCREDIBILE!!! Sarà spareggio Champions tra Fiorentina e Tavagnacco. L’Uefa ha detto no al Milan : E’ notizia di qualche minuto fa e non stupisce più di tanto. L’Uefa ha detto no alla partecipazione del Milan Calcio femminile, che ha acquisito il diritto sportivo del Brescia CF di Giuseppe Cesari. Un’operazione non sufficiente per prendere parte, però, alla prossima Champions League, conquistata dalle Leonesse (seconde), in virtù del fatto che la società rossonera avrebbe dovuto rilevare anche la maggioranza, dal punto di ...

Buffon sentenza Uefa dopo Real Madrid-Juventus/ Sarà squalificato in Champions? : Gianluigi Buffon: è attesa oggi la sentenza Uefa per la squalifica in Champions League del portiere dopo Real Madrid-Juventus. A quanto ammonterà? Anche il Psg rimane in attesa. (Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:50:00 GMT)

Fassone : “Il mercato non sarà influenzato dalle decisioni dell’Uefa” : Intervenuto a margine del CDA del Milan, l"amministratore delegato Marco Fassone prova a dissipare le nubi che si sono irrimediabilmente addensate sul cielo dell"ambiente rossonero dopo la respinta di Settlement Agreement da parte dell"Uefa ed i conseguenti timori della necessità di svendere i pezzi migliori della rosa per mettere in regola i conti."Si è trattato di un Cda di routine, l"obiettivo era di approvare la trimestrale, diventata ...