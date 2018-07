UeD | Lorenzo Riccardi lancia frecciatina a Luigi Mastroianni

UeD - Nicolò Ferrari spiega assenza al weekend con Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari motiva la sua assenza a Capri con Lorenzo Riccardi Le sue lacrime finali per la mancata scelta hanno colpito gran parte della platea televisiva di Uomini e Donne. Così Nicolò Ferrari, ex partecipante dello show di Mtv Riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Adddati, ha dovuto accettare la sconfitta lasciando trionfare l’amore fra la giovane napoletana e Giordano Mazzocchi. Il biondo ragazzo milanese, comunque, ha ...

UeD - Sara e Luigi di nuovo insieme sui social : il gesto di Lorenzo : Lorenzo Riccardi e il gesto nei confronti di Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni Nonostante Uomini e Donne sia ormai finito da pochi giorni le insidie fra i protagonisti sembrano non placarsi. A non mettere un punto alla questione sembrerebbe essere proprio Lorenzo Riccardi. Il ragazzo milanese, conosciuto prima come corteggiatore di Ludovica Valli e in ultimo di Sara Affi Fella, è molto attivo sui social in quest’ultimi giorni soprattutto nel ...

UeD : il messaggio di Lorenzo Riccardi per Sara Affi Fella : Uomini e Donne, le parole di Lorenzo Riccardi dopo il rifiuto di Sara Affi Fella È terminata oggi la stagione televisiva di Uomini e Donne. Con il tanto desiderato abbraccio, che vale l’armistizio, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Maria De Filippi mette la parola fine alla ventiduesima edizione del talar show dei sentimenti di Canale 5 cui tornerà a tenere compagnia il pubblico pomeridiano il prossimo settembre. Se il Trono Over si è chiuso ...