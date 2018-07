UE apre alla blockchain | Malta approva legge storica

Re Federer apre Wimbledon. Serena - via alla sfida : In campo oggi la numero 2 al mondo, la danese Caroline Wozniacki, in stato di grazia. Per Caro la rivale al debutto è la 32enne americana Varvara Lepchenko, numero 97 Wta. Da seguire oggi anche ...

«Fashion Statements» : apre al Museo di Israele la prima mostra dedicata alla moda : In occasione del 70° anniversario della nascita dello Stato di Israele (proclamato il 14 maggio 1948), l’Israel Museum di Gerusalemme, il Museo di Israele, ha inaugurato Fashion Statements, la prima mostra dedicata alla moda israeliana e alla sua storia, che sarà aperta al pubblico fino al 29 aprile 2019. Attraverso 150 outfit, bozzetti e fotografie, l’evento esplora per la prima volta l’evoluzione della moda israeliana dalle radici storiche ...

Edicola : Milinkovic-Savic apre alla Juventus - Hamsik chiama Ancelotti e resta a Napoli : Hamsik rassicura Napoli e Ancelotti: "Resto" Sul Corriere dello Sport spazio alla scelta di Marek Hamsik che, dopo aver aspettato per alcune settimane offerte dalla Cina, che non soddisfavano le ...

Alla Cei si apre la partita delicata per il dopo Galantino : Roma. E’ complicato capire se il trasferimento di monsignor Nunzio Galantino dAlla segreteria generale della Conferenza episcopale italiana Alla guida dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica sia o meno il classico promoveatur ut amoveatur, cioè una rimozione mascherata da promozion

Inter in delirio per Nainggolan - Spalletti apre la caccia alla Juve - : Cori, applausi e bagno di folla per l'ultimo acquisto dell'Inter, Radja Nainggolan. L'ormai ex campione della Roma, sbarcato a Milano domenica sera, è stato accolto dai tanti tifosi nerazzurri in ...

Napoli-Callejon - anche l’agente apre all’addio : non è un calciatore “alla Ancelotti” : Callejon come Muller, Ancelotti non gradisce quel tipo di calciatore e l’agente dello spagnolo lavora all’addio al Napoli Ricordate la querelle tra Ancelotti e Muller ai tempi del Bayern Monaco? Ebbene, Callejon sembra essere un calciatore molto simile al tedesco, genere d’attaccanti che non piace molto al neo tecnico del Napoli. Diligente lì sulla corsia destra, ma senza guizzi, senza la capacità di saltare l’uomo. In ...

Domino’s pizza apre a Torino : “45 rider assunti a tempo pieno”. Di Maio : “Bravi - guerra alla precarietà è appena iniziata” : Tre punti vendita in città, sessanta persone assunte a tempo pieno. E 45 di queste saranno fattorini. Domino’s pizza sbarca a Torino e lo fa controcorrente. Già dall’accensione del primo forno a metà luglio, che sarà poi seguita da altre due apertura nei mesi successivi, la società americana famosa per le pizze a stelle e strisce ha deciso di assumere i propri fattorini. “Per ogni punto vendita avremo 20 persone, di cui 12-15 ...

Juventus - Benatia apre alla cessione : le parole del difensore marocchino spaventano i bianconeri : Il difensore bianconero ha parlato del proprio futuro, sottolineando come non sia così scontata una sua permanenza alla Juventus Il Mondiale del Marocco è già finito, due sconfitte nelle prime due giornate ed eliminazione aritmetica. Un duro colpo soprattutto per Mehdi Benatia, capitano di un gruppo giovane che qualcosa in Russia ha mostrato. Troppi gli errori però sotto porta, puniti da un Cristiano Ronaldo che non ne vuole sapere di ...

Esami di maturità 2018 - commenti alla prima prova. “Tema sulla Costituzione? La nostra classe dirigente non saprebbe farlo”. “Sulla clonazione traccia difficile” : Testi di Seneca e Marx per “non cadere nella trappola della banalità” se si parla della dote tutta umana dell’immaginazione e brani di Alda Merini per il saggio sulla solitudine nell’era in cui tra smartphone e tv “cerchiamo di infilarci di nuovo nel caos”. Ma sul fronte storico, sia la traccia del saggio breve sulla cooperazione internazionale che quella della Tipologia C sul principio di uguaglianza nella ...

Ceta - dopo lo stop di Centinaio alla ratifica si apre un fronte con la Ue : ROMA - Che il Ceta non piacesse al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio era se non scontato, prevedibile. L'uomo che vuole promuovere e difendere non solo il made in Italy, ma anche ...

Venerdì 15 giugno riapre il Pride Village alla Fiera di Padova : Per quanto riguarda il teatro , da segnalare gli spettacoli di Arturo Brachetti , l'11 luglio , Alessandro Fullin il 25, e Vincenzo De Lucia il 27 luglio, mentre ad agosto si esibiranno Le Bambole , ...

Con la biblioteca comunale di Verbania alla SCALA di Milano. Dal 13 giugno apre la prevendita per il Fidelio di Beethoven : Si conclude così la rassegna 2018 di "Con la biblioteca alla SCALA", che ha permesso al pubblico del VCO di assistere ad importanti spettacoli del teatro d'opera più prestigioso del mondo, come il ...

E3 2018 : Ubisoft apre alla più grande trasformazione di Assassin's Creed - editoriale : La parte migliore dell'E3 di Ubisoft arriverà probabilmente adesso, che la conferenza è già un affare del passato. Ora che si prenderà in mano il pad e si potrà testare direttamente quanto nascosto fra le pieghe di un'ora e mezza che, se fosse messa su una bilancia, non avrebbe un grande peso. Perché alla conferenza Ubisoft i contenuti non sono mancati, ma l'azienda francese li ha gestiti in modo scarsamente ritmato, innanzitutto, e lasciando ...