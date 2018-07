Udinese | inizia la nuova stagione per i bianconeri

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Comincia ufficialmente oggi ladell’calcio. I giocatorisono attesi a Udine entro la mezzanotte per dare il via al raduno. Fanno eccezione Stryger Larsen, Behrami e Hallfredsson che hanno prolungato lacon le loro Nazionali impegnate ai Mondiali. Da domani a domenica per i giocatori sono in programma visite mediche e test fisici e atletici a scaglioni predisposti in maniera individualizzata dallo staff bianconero. Da lunedì comincerà invece la prima fase del pre-ritiro. Fino al 17 luglio, i giocatori si alleneranno sui campi del centro Dino Bruseschi di Udine agli ordini del nuovo tecnico Julio Velazquez, già arrivato in città con il suo staff, l’allenatore in seconda Julian Jimenez, il preparatore atletico Marc Huguet e l’analista Miguel Angel Baltanas. Con ogni probabilità saranno già agli ordini dello staff anche ...