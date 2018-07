Udinese | Daniele Pradè si presenta | tra mercato ed ambizioni | le parole del nuovo

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018)è ilresponsabile dell’Area Tecnica dell’, quest’oggi si èto ai tifosi ed alla stampa “Sono molto felice di essere qui oggi insieme a voi e di iniziare questa nuova avventura. Porto a Udine semplicità ed esperienza: la prima è fondata su principi che io reputo fondamentali quali il lavoro, la trasparenza e la lealtà. La seconda l’ho ottenuta negli anni, lavorando per molte società prestigiose”. Sono le primediresponsabile dell’Area Tecnica dell’Calcio durante lazione di oggi. “Conosco la famiglia Pozzo da molto tempo, questa è stata una di quelle cose che succedono in maniera inaspettata. Stavo per rinnovare con la Sampdoria e poi c’è stato un cambiamento: mi sono sentito con la famiglia, ho parlato con il Patron e mi sono incontrato con ...