Turismo invernale | 6 motivi per scegliere una crociera su MSC Meraviglia

(Di giovedì 5 luglio 2018) Per l’inverno MSC, la nave adatta a tutte le stagioni, ritorna nel Mediterraneo dopo aver trascorso l’estate in Nord Europa alla scoperta di questa splendida regione. Dotata di ogni funzionalità, la pluripremiata unità battezzata un anno fa rappresenta già di per sè una destinazione, con una proposta di intrattenimento h24, un’incredibile offerta per famiglie, diverse opzioni per la sistemazione a bordo, 20 bar e lounge, 12 ristoranti e molto altro ancora. Gli esclusivi show del Cirque du Soleil at Sea Una delle caratteristiche di MSCè il Cirque du Soleil at Sea con due spettacoli differenti, creati esclusivamente per gli ospiti MSC. Gli artisti del Cirque si esibiscono nel Carousel Lounge, appositamente dotato di una tecnologia all’avanguardia e di attrezzature speciali che consentono ai performer di coinvolgere il pubblico in uno show sublime. Sono due ...