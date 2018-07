Turismo : Airbnb - bene indicazioni programma Centinaio (2) : (AdnKronos) – ‘Da parte nostra – sottolinea Frigerio – siamo impegnati da anni nell’accompagnare le politiche in favore dell’artigianato, e nella promozione delle eccellenze turistiche e alimentari della filiera. Vogliamo offrire da subito la massima collaborazione, anche alla luce della dichiarata intenzione del Ministro di lavorare con le piattaforme, per immaginare soluzioni innovative che possano ...

La Spezia apre le porte ad Airbnb : siglato l'accordo tra il Comune e l'operatore del Turismo : ... che è evidentemente fondamentale tanto per potenziare il settore turistico quanto per dare impulso all'economia in generale. l'accordo tra il Comune di La Spezia ed Airbnb resterà in vigore in via ...

Promozione del Turismo sostenibile e del patrimonio naturalistico : Airbnb sceglie Matera per il Community Tourism Program : Matera, prossima Capitale europea della cultura si prepara al 2019 con la responsabilità e l’orgoglio di chi vuole accogliere non semplici turisti, ma “cittadini temporanei”, rispettosi, sensibili alle usanze e alle tradizioni del territorio. Questa l’idea che ha spinto Airbnb a scegliere la Fondazione Matera Basilicata 2019 e il progetto “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” come uno dei partner per il proprio Community Tourism Program, ...

Turismo : Federalberghi - Consiglio di Stato respinge ricorso Airbnb : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio di Stato ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato da Airbnb Ireland per chiedere la disapplicazione dei provvedimenti in materia di tassazione per le locazioni brevi. Lo rende noto Federalberghi in un comunicato. Secondo quanto affermato dallo stesso Airbnb nel ricorso, rileva Federalberghi, “nel 2017 gli host hanno ricavato circa 621 milioni di euro, sui quali il portale ...

Turismo : Federalberghi - Consiglio di Stato respinge ricorso Airbnb : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio di Stato ha respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato da Airbnb Ireland per chiedere la disapplicazione dei provvedimenti in materia di tassazione per le locazioni brevi. Lo rende noto Federalberghi in un comunicato. Secondo quanto affermato dallo stesso Airbnb nel ricorso, rileva Federalberghi, “nel 2017 gli host hanno ricavato circa 621 milioni di euro, sui quali il portale ...

Turismo e ‘ponti’ - prenotazioni con Airbnb : +60% rispetto al 2017 - cresce quello di qualità : Vacanze di primavera positive per Airbnb, la principale piattaforma di home sharing al mondo, che ha rilasciato oggi i dati relativi alle prenotazioni dei ponti, insieme ai risultati di una ricerca fra la propria community che vede l’Italia confermarsi una delle mete preferite. Il profilo del viaggiatore tracciato dalla ricerca è quello di un turista di qualità, ben diverso dall’escursionismo “mordi e fuggi” che ha affollato le città d’arte ...

Chris Lehane di Airbnb : 'Il Turismo per il futuro dell'Italia' : Il capo delle policy di Airbnb, spiega al Tech Festival del Foglio come le ricchezze sociali e naturali del nostro paese possono far crescere l'economia