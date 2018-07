Tumore e metastasi al cervello | la causa sarebbe da ritrovare in un fattore molecolare

Tumore al seno con metastasi - curato con le cellule immunitarie della stessa paziente : Nuove prospettive di cura contro il Tumore, grazie ai risultati di un primo studio clinico immunoterapico su una sola paziente. Sono state usate le cellule immunitarie della paziente per uccidere un Tumore al seno in stadio avanzato già con metastasi. Si tratta di un ok per la fattibilità di questo approccio terapeutico dimostrato dal gruppo di Steven Rosenberg del National Institutes of Health di Bethesda in Maryland. I risultati sono stati ...