Tuffi - Grand Prix 2018 : Bolzano ospita la terza tappa. Il meglio al mondo arriva in Italia : Terzo appuntamento stagionale con il Grand Prix e questa volta il meglio dei Tuffi mondiali arriva a Bolzano, che ospiterà le competizioni dal 6 all’8 Luglio. Si tratta della 24esima edizione in Alto Adige, ormai diventata una tappa storica del calendario internazionale. Grande attesa per i colori azzurri, che vorranno sicuramente brillare davanti ai propri tifosi. Fari puntati specialmente su Elena Bertocchi, colei che ha preso ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : vince l’americano Lo Bue. Sesto Alessandro De Rose : Sesto posizione per Alessandro De Rose nella tappa di Bilbao delle World Series di Tuffi dalle grande altezze. Una scenografia meravigliosa con una piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve ed il museo Guggenheim sullo sfondo. Trionfo americano in quel di Bilbao, con gli USA che piazzano anche due atleti sul podio. La vittoria è andata a Steve Lo Bue, campione del mondo in carica e primo nella classifica generale, con un punteggio ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : Hunt e Paredes in cerca di riscatto. De Rose con tanta voglia di stupire : Dopo la tappa inaugurale da record in Texas (Stati Uniti) segnata dalla prima vittoria in assoluto del polacco Kris Kolanus, i Tuffi dalle grandi altezze tornano protagonisti dalla piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve di Bilbao (Spagna). Lo scenario sarà l’iconico Museo Guggenheim della località basca e sono attesi ad un riscatto, dopo l’opaco esordio texano, l’inglese Gary Hunt e il campione in carica, il ...

Tuffi grandi altezze - Alessandro De Rose : “La mia vita è cambiata - c’è molto lavoro. Ogni tuffo è come un pezzo d’arte regalato a chi ti guarda” : Alessandro De Rose è la stella azzurra dei Tuffi dalle grandi altezze. Un ragazzo di 25 anni nato a Cosenza che lotta con i migliori al mondo in questo spettacolare sport, in cui ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest dello scorso anno e questo fine settimana gareggerà nella World Series di Bilbao, tuffandosi di fronte al Museo Guggenheim. De Rose ha rilasciato un’intervista a TuttoSport in cui ha parlato di questa sua ...

Red Bull Cliff Diving - lo spettacolo dei Tuffi dalle grandi altezze approda a Bilbao : Sabato 30 giugno la World Series torna nei Paesi Baschi per la seconda tappa della stagione, riservata alla categoria maschile e trasmessa in diretta streaming sui canali Red Bull Una delle culle più prestigiose dell’arte moderna e i capolavori dei Cliff diver più coraggiosi del mondo a fare da protagonisti: venerdì 29 e sabato 30 giugno la Red Bull Cliff Diving World Series mette in mostra la meraviglia dei tuffi dalle grandi altezze a Bilbao, ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : è grande Italia! Bertocchi-Verzotto secondi nel sincro misto : Penultima giornata nella Coppa del Mondo a Wuhan. Finalmente è grande Italia con un fantastico secondo posto di Elena Bertocchi e Maicol Verzotto nella gara del sincro misto dal trampolino. Una vittoria andata alla coppia padrone di casa formata da Hang Wang e Zheng Li, che hanno concluso con il punteggio totale di 337.95 punti. Nessuno come i due cinesi, che nei tre Tuffi liberi hanno totalizzato sempre più di 75 punti e hanno dominato la ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018. INTERVISTA – Il “nuovo” Alessandro De Rose : “Dopo il bronzo mondiale me la voglio giocare con i big” : La medaglia che ti cambia la vita. La rimonta di bronzo ai Mondiali di Budapest con la sfrontatezza e anche il pizzico di fortuna tipici del campione vero sono stati il punto di partenza per la nuova fase della carriera di Alessandro De Rose, specialista dei Tuffi dalle grandi altezze che questa sera, sulle rive del Possum Kingdom Lake in Texas inizierà la sua avventura da “titolare” nelle Red Bull Cliff Diving World Series, la “Coppa del Mondo” ...

Tuffi - Grand Prix Calgary 2018 : Cina in grande evidenza nell’ultima giornata di gare : Nell’ultima giornata di gare della tappa di Calgary (Canada) del World Grand Prix di Tuffi, la Cina ha dominato la scena nelle finali previste. Nei 3 metri sincro femminili, la coppia Yiwen Chen e Chunting Wu è stata l’unica ad infrangere la barriera dei 300 punti, esibendo un doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato da 71.10 a suggellare la loro prestazione. Alle loro spalle le padrone di casa Ashley McCool e Margo Erlam ...

Tuffi - Grand Prix Calgary 2018 : Vladimir Barbu quinto dalla piattaforma - Chiarabini-Tocci sesti dai 3m : Prima giornata di finali a Calgary per il secondo appuntamento stagione del Grand Prix. Ottimo risultato per Vladimir Barbu, che ha chiuso al quinto posto dalla piattaforma, migliorandosi dopo la semifinale conquistata all’esordio nella tappa di Rostock. Il 19enne di Cles è stato davvero bravissimo, facendo sempre meglio di turno in turno. Nei preliminari l’azzurro era stato undicesimo con 353.95, poi in semifinale terzo nel suo ...

Tuffi - Grand Prix 2018 : si riparte da Calgary. Un’Italia tutta al maschile con Tocci-Chiarabini e Barbu-Placidi : Il meglio del Tuffi mondiali resta in Canada. Dopo la chiusura delle World Series con la tappa di Montreal, riparte il Grand Prix con il secondo appuntamento in quel di Calgary, dove da domani cominceranno le competizioni con le prime prove di qualificazioni e semifinali. A Calgary sarà presente anche una piccola spedizione azzurra e sarà un’Italia tutta al maschile. Infatti il tecnico Oscar Bertone ha convocato Giovanni Tocci, Andrea ...