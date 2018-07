“ Trump voleva invadere il Venezuela” - la rivelazione di un funzionario Usa alla Cnn : Lo scorso agosto, durante un incontro nello Studio ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe parlato con i propri assistenti della possibilità di invadere il Venezuela. Erano i giorni in cui tra il numero della Casa Bianca e Nicolas Maduro la tensione era altissima. Subito dopo il voto il presidente venezuelano aveva puntato il dito contro tutte le istituzioni e durante gli scontri di piazza c’erano stati centinaia di ...

