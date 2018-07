ilfattoquotidiano

: #Trump voleva invadere il #Venezuela , i suoi consiglieri lo dissuasero ? - RaiNews : #Trump voleva invadere il #Venezuela , i suoi consiglieri lo dissuasero ? - repubblica : Media: 'Trump voleva invadere Venezuela, consiglieri lo dissuasero' [news aggiornata alle 21:50] - Cascavel47 : “Trump voleva invadere il Venezuela”, la rivelazione di un funzionario Usa alla Cnn -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Lo scorso agosto, durante un incontro nello Studio ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe parlato con i propri assistenti della possibilità diil Venezuela. Erano i giorni in cui tra il numero della Casa Bianca e Nicolas Maduro la tensione era altissima. Subito dopo il voto il presidente venezuelano aveva puntato il dito contro tutte le istituzioni e durante gli scontri di piazza c’erano stati centinaia di morti. A rivelare la conversazione è stato unsenior dell’amministrazione Usa, che ha voluto restare anonimo. La fonte ha riferito,Cnn, che il suggerimento aveva stupito i presenti all’incontro, tra cui l’ex Segretario di stato americano Rex Tillerson e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale, il generale H.R. McMaster, che hanno poi lasciato l’amministrazione. In realtà, a rileggere le cronache di quei giorni, era stato ...