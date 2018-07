Trump e le forche caudine del midterm

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) Donaldpuò vincere le elezioni di medio termine? A novembre si vota, ma negli Stati Uniti la discussione sui possibili risultati è in corso da tempo. Un nuovo referendum personale per. Molto del futuro della sua presidenza infatti dipenderà dai risultati di questo turno elettorale. Le elezioni di metà mandato consistono nel rinnovo completo della Camera dei Rappresentati, di un terzo del Senato e dei Governatori di trentasei Stati. Sono stati già pubblicati molti sondaggi, ma i più affidabili, per completezza di analisi e solidità della metodologia, sono, a mio avviso, quelli del Pew research center. Il mese scorso il Pew ha pubblicato una vera e propria ricerca – 2.002 adulti, 1608 dei quali elettori "registrati"- su cosa sta condizionando le intenzioni di voto degli americani: "Voters More Focused on Control of ...