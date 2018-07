Trovato morto in un canale di Bassano del Grappa il bambino di 3 anni scomparso

huffingtonpost

(Di giovedì 5 luglio 2018) È statoall'interno della roggia "Vica" a Rosà (Vicenza) ildi treoggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di undel. Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque delda due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui il piccolo era sparito. Sul posto i Vigili del Fuoco e il medico legale per la constatazione del decesso.Il piccolo, nato in Algeria durante la fuga dei genitori dal loro paese, era accolto in una struttura per richiedenti asilo. Il, mentre i genitori erano in casa, entrava ed usciva dall'abitazione per giocare quando la madre non lo ha più visto.Scattato l'allarme si è subito pensato a una possibile caduta nelche ...