Trova la moglie con l' amante | li picchia | due all' ospedale Marito accusato di lesioni

Pesaro. Enrico - medico in pensione - morto carbonizzato in giardino. Trovato dalla moglie : La vittima è Enrico Maria Lemma, 73enne, noto come medico delle patenti di guida. Accanto al corpo nel giardino di casa sono stati trovati un accendino e i resti di una tanica sciolta. Elementi che inducono a pensare ad un suicidio. Ma tutte le ipotesi sono aperte.Continua a leggere

La figlia di 21 anni si toglie la vita : una settimana dopo il padre Trova la moglie impiccata : ... solare, divertente, amata, apparentemente felice: nessuno al mondo avrebbe mai potuto immaginare che in una domenica di giugno, a soli 21 anni, avrebbe deciso di dire addio al mondo, ai suoi ...

Si perde e chiama la moglie ma cade nel dirupo - riTrovato cadavere dai soccorritori : La vittima è un 64enne riminese. Aveva chiamato la moglie per dire di essere in difficoltà ma poco dopo si sono persi i contatti. Le ricerche sono durate per ore e sono proseguite anche durante la notte ma si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del cadavere da parte di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.Continua a leggere

“Mia moglie è ancora viva”. Scomparsa Roberta Ragusa - Antonio Logli choc. “Ecco dove si Trova” : Sono trascorsi sei anni da quando Roberta Ragusa è Scomparsa. Era la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 e a San Giuliano, Pisa, si perse ogni sua traccia. Il marito Antonio Logli, accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere, è stato condannato a 20 anni di reclusione il 21 dicembre 2016, con rito abbreviato. La sera della Scomparsa dall’abitazione in cui viveva Roberta Ragusa insieme al marito e ai loro due figli, a Gello ...

Trova la moglie in auto con l'amante : picchia entrambi - poi violenta la donna : E' stato arrestato un uomo di 37 anni che, in provincia di Arezzo, nelle campagne cortonesi, ha violentato la moglie, di 27 anni, dopo averla sorpresa con l'amante. Dopo averli Trovati...

Scoperta shock a Jesi : il marito apre la rimessa e Trova la moglie impiccata : La drammatica scena Scoperta dal marito della donna che era andato a cercarla. La sessantenne non ha lasciato biglietti di commiato ma per gli inquirenti si tratta di suicidio. La donna infatti pare che da tempo soffrisse di depressione.Continua a leggere

Santo Domingo - Trovato morto un bresciano : arrestata l’ex moglie : Santo Domingo, trovato morto un bresciano: arrestata l’ex moglie Forse è stata lei a orchestrare l’omicidio dell’ex marito, per mettere le mani sull’eredità. La vittima, Vittorio Giuzzi, si era trasferito 15 anni fa nella Repubblica Dominicana e aveva avviato un’attività Continua a leggere L'articolo Santo Domingo, trovato morto un bresciano: arrestata l’ex moglie proviene da NewsGo.

Velisti dispersi - la Marina Militare si muove per riTrovare i nostri connazionali. L'appello della moglie di Revello : La nave Alpino della Marina Militare domani e dopodomani opererà alla ricerca dei Velisti Aldo Revello e Antonio Voinea dispersi dopo il naufragio della barca a vela Bright avvenuto a 300...